Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thủ môn cản phá thành công 4 quả luân lưu, đưa Lazio vào chung kết Coppa Italia

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ thành Edoardo Motta đã có một đêm diễn để đời, khi cản phá thành công 4 quả 11m, giúp Lazio đánh bại Atalanta trên chấm luân lưu để giành vé vào chung kết Coppa Italia.

Bước vào trận bán kết lượt về tại Bergamo sau khi hòa 2-2 ở lượt đi, hai đội nhập cuộc thận trọng và tạo ra thế trận giằng co. Hiệp một trôi qua mà không có nhiều điểm nhấn, khi cả Lazio lẫn Atalanta đều ưu tiên sự chắc chắn.

Kịch tính bắt đầu dâng cao ở hiệp hai. Atalanta tưởng như đã vượt lên khi Ederson đưa bóng vào lưới, nhưng VAR từ chối bàn thắng do xác định lỗi trước đó với Motta.

Phút 84, Alessio Romagnoli chớp thời cơ trong vòng cấm, dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Lazio. Nhưng chỉ hai phút sau, Mario Pasalic đáp trả bằng cú sút xa đầy uy lực, gỡ hòa 1-1 cho Atalanta.

Những phút bù giờ chứng kiến khoảnh khắc xuất thần của thủ thành Motta, khi anh phản xạ đẩy cú đánh đầu cực mạnh của Gianluca Scamacca dội cột dọc, cứu thua không tưởng để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong 30 phút đá thêm, Atalanta thêm một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng của Giacomo Raspadori không được công nhận vì việt vị. Thế bế tắc buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Tại loạt “đấu súng”, Motta biến khung thành thành sân khấu riêng. Thủ môn của Lazio cản phá tới 4 quả phạt đền từ Scamacca, Zappacosta, Pasalic và De Ketelaere, gần như một mình định đoạt tấm vé đi tiếp của đội nhà.

Ở chiều ngược lại, Kenneth Taylor và Gustav Isaksen thực hiện thành công lượt sút của mình, giúp Lazio giành chiến thắng 2-1.

Chiến thắng nghẹt thở đưa đại diện thủ đô vào chung kết gặp Inter Milan, đội đã ngược dòng đánh bại Como để giành tấm vé còn lại. Trận đấu tranh ngôi vương sẽ diễn ra vào ngày 13/5.

#Edoardo Motta #Lazio #Atalanta #Coppa Italia #semi-final #penalty saves #football

