Thủ môn cản phá thành công 4 quả luân lưu, đưa Lazio vào chung kết Coppa Italia

TPO - Thủ thành Edoardo Motta đã có một đêm diễn để đời, khi cản phá thành công 4 quả 11m, giúp Lazio đánh bại Atalanta trên chấm luân lưu để giành vé vào chung kết Coppa Italia.

Bước vào trận bán kết lượt về tại Bergamo sau khi hòa 2-2 ở lượt đi, hai đội nhập cuộc thận trọng và tạo ra thế trận giằng co. Hiệp một trôi qua mà không có nhiều điểm nhấn, khi cả Lazio lẫn Atalanta đều ưu tiên sự chắc chắn.

Kịch tính bắt đầu dâng cao ở hiệp hai. Atalanta tưởng như đã vượt lên khi Ederson đưa bóng vào lưới, nhưng VAR từ chối bàn thắng do xác định lỗi trước đó với Motta.

Phút 84, Alessio Romagnoli chớp thời cơ trong vòng cấm, dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Lazio. Nhưng chỉ hai phút sau, Mario Pasalic đáp trả bằng cú sút xa đầy uy lực, gỡ hòa 1-1 cho Atalanta.

Những phút bù giờ chứng kiến khoảnh khắc xuất thần của thủ thành Motta, khi anh phản xạ đẩy cú đánh đầu cực mạnh của Gianluca Scamacca dội cột dọc, cứu thua không tưởng để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong 30 phút đá thêm, Atalanta thêm một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng của Giacomo Raspadori không được công nhận vì việt vị. Thế bế tắc buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Tại loạt “đấu súng”, Motta biến khung thành thành sân khấu riêng. Thủ môn của Lazio cản phá tới 4 quả phạt đền từ Scamacca, Zappacosta, Pasalic và De Ketelaere, gần như một mình định đoạt tấm vé đi tiếp của đội nhà.

Ở chiều ngược lại, Kenneth Taylor và Gustav Isaksen thực hiện thành công lượt sút của mình, giúp Lazio giành chiến thắng 2-1.

Chiến thắng nghẹt thở đưa đại diện thủ đô vào chung kết gặp Inter Milan, đội đã ngược dòng đánh bại Como để giành tấm vé còn lại. Trận đấu tranh ngôi vương sẽ diễn ra vào ngày 13/5.

