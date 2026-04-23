Đề xuất gây tranh cãi của đặc phái viên tổng thống Mỹ: Thay Iran bằng Italy tại World Cup 2026

Trọng Đạt
TPO - Một đặc phái viên cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thay thế Iran bằng Italy tại World Cup sắp tới.

screen-shot-2026-04-23-at-101322.png
Iran xác nhận sẽ dự World Cup 2026.

Theo tiết lộ từ Financial Times, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Paolo Zampolli, đã đưa ra kiến nghị với FIFA về việc loại Iran khỏi danh sách tham dự World Cup sắp tới, đồng thời trao suất thay thế cho Italy.

“Tôi đã đề xuất với Tổng thống Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rằng Italy nên thay thế Iran tại World Cup. Là người gốc Italy, tôi luôn mơ được thấy Azzurri góp mặt tại một kỳ World Cup tổ chức trên đất Mỹ. Với bốn chức vô địch, họ hoàn toàn xứng đáng", ông Zampolli chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Financial Times, đây mới chỉ là một đề xuất mang tính cá nhân và chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ FIFA, Nhà Trắng, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) hay Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI).

Italy đã gây thất vọng khi lỡ hẹn với World Cup lần thứ ba liên tiếp, sau thất bại 1-4 trên chấm luân lưu trước Bosnia & Herzegovina ở trận chung kết play-off vòng loại hồi tháng 3. Đây rõ ràng là điều đáng thất vọng đối với một tập thể từng 4 lần bước lên đỉnh thế giới vào các năm 1934, 1938, 1982 và 2006.

Đầu tháng 4, Iran cho biết họ chỉ đưa ra quyết định về việc tham dự World Cup sau khi nhận được phản hồi từ FIFA liên quan đến đề xuất chuyển các trận đấu của họ từ Mỹ sang Mexico.

Đến giữa tuần qua, Iran ra tuyên bố khẳng định họ có kế hoạch tham dự và đã sẵn sàng cho giải đấu. Chủ tịch FIFA Infantino cũng nhấn mạnh đội tuyển Iran “chắc chắn sẽ đến”, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định.

#World Cup #Iran #Italy #FIFA

