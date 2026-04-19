Nhận định Thể Công Viettel vs HAGL, 19h15 ngày 19/4: Níu kéo hy vọng

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs HAGL, vòng 19 LPBank V-League 1-2025/26 lúc 19h15 ngày 19/4 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Thể Công Viettel và HAGL. Đội chủ nhà quyết thắng để níu kéo hy vọng vô địch mùa này.

Nhận định Thể Công Viettel vs HAGL

Thể Công Viettel đang thăng hoa với chuỗi 7 trận liên tiếp bất bại – trong đó có 6 chiến thắng. Tuy nhiên, họ vẫn bị Công an Hà Nội bỏ xa đến 7 điểm trong cuộc đua vô địch V-League.

Đây là khoảng cách cực lớn nếu xét theo phong độ gần như hoàn hảo của đội bóng ngành công an, đặc biệt khi mùa giải chỉ còn lại 8 vòng đấu. Dù vậy, Thể Công Viettel không có ý định bỏ cuộc sớm. Với việc Công an Hà Nội bất ngờ bị đội cuối bảng PVF-CAND cầm hòa ở vòng đấu trước, Thể Công Viettel có thêm lý do để nuôi hy vọng.

Điều kiện tiên quyết với Thể Công Viettel lúc này là tiếp tục giành chiến thắng. Họ không được phép sảy chân nếu muốn gây áp lực lên đội đầu bảng. Tiếp đón HAGL tối nay, đội bóng của HLV Velizar Popov hứa hẹn gặp nhiều khó khăn. Lý do vì HAGL đang khát điểm đua trụ hạng và luôn là đối thủ khó chịu với Thể Công Viettel. Ở trận lượt đi mùa này, đội bóng phố Núi đã giành chiến thắng 2-1 cho dù bị ép sân suốt 90 phút.

Quan trọng hơn, Thể Công Viettel sẽ không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Velizar Popov bên ngoài đường biên. HLV người Bulgaria bị VFF cấm chỉ đạo 4 trận do phản ứng gay gắt với trọng tài ở vòng 18 vừa qua. Điều này chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Thể Công Viettel. Bên cạnh việc đưa ra các điều chỉnh chiến thuật, HLV Velizar Popov còn nổi tiếng với khả năng “truyền lửa” cho các học trò trên sân.

Trận đấu này vì thế là bài kiểm tra quan trọng cho nỗ lực đua vô địch của Thể Công Viettel. Họ sẽ phải tập làm quen với việc không có HLV Velizar Popov đứng bên ngoài sân. Dù sao, đội bóng áo lính vẫn có thể dựa vào sân nhà Hàng Đẫy. Trong 9 trận đã đấu từ đầu mùa, họ thắng đến 8 trận. Ngược lại, HAGL chỉ giành vỏn vẹn 9 điểm trong 9 trận xa nhà.

Phong độ Thể Công Viettel vs HAGL