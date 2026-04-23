Chanathip gửi thông điệp đến Việt Nam: Thái Lan sẽ làm tất cả để vô địch ASEAN Cup

Hương Ly
TPO - Tiền vệ Chanathip Songkrasin khẳng định ASEAN Cup luôn là giải đấu quan trọng và "Voi chiến" sẽ quyết tâm lấy lại ngôi vương của tuyển Việt Nam vào mùa hè năm nay.

chanathip-songkrasin-thai-lan-7790-7638-1704273653.jpg

"Chúng tôi muốn vô địch ASEAN Cup vì người hâm mộ Thái Lan. Tôi biết nó không dễ nhưng Thái Lan sẽ làm tất cả để nâng cao chiếc cúp thêm một lần nữa. Thái Lan phải duy trì sự quyết tâm và nỗ lực ở từng trận, vì giải đấu ngày càng khốc liệt hơn qua từng năm. Tất cả phải nhớ một điều, khoác lên mình màu áo tuyển Thái Lan là vinh dự lớn nhất", Chanathip chia sẻ trong bài phỏng vấn mới nhất.

"ASEAN Cup luôn là nơi đại diện cho niềm tự hào của mỗi đội tuyển. Đây luôn là sân chơi lớn nhất bóng đá khu vực, cũng chính là nơi tôi bắt đầu tạo dựng tên tuổi với người hâm mộ Thái Lan. Tôi muốn cảm ơn tất cả đồng đội và các huấn luyện viên vì những danh hiệu tôi giành được ở ASEAN Cup. Chỉ có thể nhờ vào tập thể, tôi mới giành được các danh hiệu đó", Chanathip chia sẻ thêm.

"Voi chiến" bị tuyển Việt Nam đánh bại ở chung kết ASEAN Cup 2024, qua đó mất cơ hội lần đầu vô địch giải đấu 3 lần liên tiếp. Ở cả 2 lượt trận tại chung kết, Thái Lan đều thua.

Chanathip không góp mặt ở đội hình Thái Lan dự ASEAN Cup 2024. Lý do vì HLV Masatada Ishii muốn trẻ hóa đội hình và gạt bỏ các công thần của "Voi chiến". Tương lai của Chanathip ở đội tuyển ngỡ như đã khép lại, nhưng sự xuất hiện của HLV Anthony Hudson mở cho anh một cánh cửa để tái xuất.

Trong các đợt tập trung gần đây của Thái Lan, Chanathip đều xuất hiện. Nếu không dính chấn thương, cơ hội dự ASEAN Cup 2026 hoàn toàn rộng mở với cựu sao Sapporo, khi HLV Hudson khẳng định các công thần như Chanathip, Theerathon chưa bao giờ hết quan trọng với Thái Lan.

Chanathip đã cùng Thái Lan vô địch ASEAN Cup 2015, 2016 và 2020, đồng thời đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất. Ở tuổi 32, thể lực của tuyển thủ Thái Lan sa sút nhưng nền tảng kỹ thuật và độ tinh quái trong lối chơi còn nguyên.

Hương Ly
#Chanathip #ASEAN Cup #Thái Lan #Việt Nam #bóng đá khu vực #Voi chiến #đấu trường ASEAN #thái lan vs việt nam #tin asean cup 2026

