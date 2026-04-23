HLV Malaysia nói gì khi tái đấu U17 Việt Nam ở chung kết?

Hương Ly
TPO - HLV Shukor Adan không tiếc lời khen ngợi U17 Việt Nam và khẳng định các học trò của ông sẽ chiến đấu bằng "trái tim sắt đá" để vô địch U17 Đông Nam Á.

"Sau thất bại nặng nề trước Việt Nam, các cầu thủ đã cho thấy tinh thần rất mạnh mẽ. Họ vào chung kết và giữ sạch lưới trong ba trận gần nhất, điều mà không nhiều người nghĩ tới", HLV Shukor Adan chia sẻ trong buổi họp báo trước trận bán kết.

“Chúng tôi biết Việt Nam rất mạnh. Họ có hệ thống phát triển cầu thủ rất tốt, từ U17 đến U23. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Lúc này, điều quan trọng nhất là hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Về chiến thuật, chúng tôi sẽ tiếp cận trận chung kết theo cách khác. Tôi cũng nói với các cầu thủ hãy tận hưởng khoảnh khắc này, vì họ đã làm nên lịch sử khi trở thành đội trẻ nhất lọt vào chung kết", thuyền trưởng U17 Malaysia tuyên bố.

U17 Malaysia đã đánh bại U17 Lào để góp mặt ở giải U17 Đông Nam Á 2026. U17 Malaysia sớm nắm lợi thế khi Lào chỉ còn 10 người từ phút thứ 7. Nasrullah Ramli tận dụng cơ hội trên chấm phạt đền để mở tỷ số, trước khi Aniq Thaqif Hairulnizam nhân đôi cách biệt không lâu sau đó. Sang hiệp hai, Muzakir Fitri Muhamad ấn định chiến thắng 3-0, đưa "Tiểu hổ" lần đầu góp mặt ở chung kết kể từ năm 2019.

Trang New Straits Times viết: "Với đà hưng phấn hiện tại cùng tinh thần đang lên cao, U17 Malaysia đang đứng trước cơ hội lịch sử để chạm tay vào chức vô địch. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta vẫn là thử thách mang tên Việt Nam, đội bóng đã từng khiến U17 Malaysia thua "tâm phục khẩu phục" chỉ ít ngày trước".

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam thắng U17 Malaysia 2-1 để giành vé vào chung kết. Sau vài ngày, U17 Việt Nam và U17 Malaysia tái đấu nhau ở U17 Đông Nam Á. Trước đó, đoàn quân của HLV Roland nhấn chìm U17 Malaysia với tỷ số 4-0.

Trận chung kết giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 24/4/2026.

Hương Ly
