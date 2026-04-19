Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Indonesia, 19h30 ngày 19/4: Chờ toan tính của Roland

TPO - Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Indonesia, bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 lúc 19h30 ngày 19/4. U17 Việt Nam sáng cửa giành ngôi đầu bảng, nhưng đối thủ chờ thầy trò Roland ở bán kết sẽ là U17 Australia.

report Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam

Thông tin trước trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Indonesia

U17 Việt Nam gần như chắc chắn giành vé vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 sau 2 trận toàn thắng với tổng tỷ số 14-0. Kịch bản duy nhất khiến đội bóng của HLV Cristiano Roland bị loại lúc này là thua U17 Indonesia cách biệt từ 8 bàn trở lên, trong khi U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste. Đây rõ ràng là kịch bản rất khó xảy ra khi mà đội chủ nhà Indonesia đang bị đánh giá thấp hơn.

Vấn đề lớn với U17 Việt Nam lại là ngôi đầu bảng A. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng điều này xuất hiện sau khi bảng B và bảng C hạ màn. Với việc đội nhì bảng B là U17 Myanmar sớm bị loại, đội nhì bảng A hoặc C sẽ gặp đội đầu bảng B là U17 Lào ở bán kết. Trong khi đó, đội đầu bảng A sẽ gặp đội nhất bảng C là U17 Australia.

Trong bối cảnh hiện tại, U17 Việt Nam rất dễ giành ngôi đầu bảng A. Đội bóng của HLV Cristiano Roland chỉ chắc chắn xuống nhì bảng nếu thua U17 Indonesia cách biệt từ 3 bàn đến 7 bàn. Sẽ không bất ngờ nếu HLV Cristiano Roland trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị ở trận này. Tuy nhiên, U17 Indonesia cũng có toan tính của riêng họ nếu muốn tránh U17 Australia, và trận đấu hứa hẹn sẽ bất ngờ đến phút chót.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Indonesia trên kênh nào, ở đâu?

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia được phát sóng trực tiếp miễn phí trên TV360 vào lúc 19h30 hôm nay.

