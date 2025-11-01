Gần 1.000 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao phường Hà Đông lần thứ I, năm 2025

TPO - Ngày 31/10, phường Hà Đông (TP Hà Nội), tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao lần thứ I, năm 2025, quy tụ gần 1.000 vận động viên đến từ các khối, cụm dân cư và đơn vị trên địa bàn, tạo nên không khí sôi nổi của ngày hội văn hóa, thể thao toàn dân.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Hiển, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh: “Đại hội là ngày hội lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Hà Đông, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và quyết tâm phát triển toàn diện trong giai đoạn mới, thời kỳ triển khai mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, hướng tới phục vụ nhân dân năng động, hiệu quả và gần dân hơn”.

Chương trình được tổ chức trang trọng, sinh động, thể hiện rõ tính kỷ luật và tính nghệ thuật cao.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn phường Hà Đông không ngừng phát triển. Chính quyền phường đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất thể thao, khuyến khích thành lập các câu lạc bộ, tạo điều kiện để người dân thường xuyên luyện tập, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và gắn kết cộng đồng.

Ông Nguyễn Hữu Hiển, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông phát biểu tại Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I - năm 2025.

Theo ông Nguyễn Đức Tiến, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, Đại hội năm nay có 949 vận động viên tham gia thi đấu ở 8 bộ môn: cờ tướng, cờ vua, bóng chuyền hơi, kéo co, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn và chạy việt dã. Các nội dung thi đấu diễn ra từ 27/9 đến 14/10, được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo công bằng, an toàn và chất lượng chuyên môn cao.

Kết thúc Đại hội, Ban Tổ chức đã trao 193 giải thưởng cá nhân và đồng đội. Về thành tích tập thể, khối 10 đạt giải Nhất toàn đoàn, khối 2 đạt giải Nhì, và khối 9 đạt giải Ba.

Điểm nhấn của Đại hội là màn diễu hành biểu dương lực lượng của 23 khối, cùng nghi lễ rước Cờ Tổ quốc, cờ Olympic, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, rước đuốc và thắp đài lửa truyền thống, tạo nên không khí thiêng liêng, trang trọng. Các tiết mục đồng diễn thể dục dưỡng sinh, biểu diễn võ thuật Thiên Môn Đạo và đồng diễn nghệ thuật của học sinh Trường THCS Hà Đông đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem.

Chủ tịch UBND phường Hà Đông Trần Thị Lương An, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông Nguyễn Hữu Hiển trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị.

Hội đồng Thi đua, khen thưởng phường Hà Đông đã tuyên dương 15 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và thi đấu.

Thành công của Đại hội không chỉ là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn phường, mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng phong trào thể dục thể thao vững mạnh từ cơ sở, góp phần thiết thực vào Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI, năm 2025.