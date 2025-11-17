Gần 2.200 vận động viên tranh tài tại Hội thao Thể dục thể thao toàn quân 2025

Sáng 17/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Hội thao Thể dục thể thao toàn quân năm 2025.

﻿ ﻿ Quang cảnh lễ khai mạc Hội thao Thể dục thể thao toàn quân năm 2025.

Diễn ra từ ngày 16/11 đến 25/11/2025, Hội thao có sự tham gia của 46 đoàn vận động viên, với tổng quân số 2.693 người, trong đó có 2.193 vận động viên và 230 huấn luyện viên.

Các nội dung thi đấu tại Hội thao gồm bóng đá nam (11 người và 7 người); cầu lông (5 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ); bóng bàn (4 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ); quần vợt (4 nội dung thi đấu: đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ).

Địa điểm thi đấu được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Công ty Thể thao Viettel (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội).

﻿ ﻿ ﻿ Ban tổ chức Hội thao trao Cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia thi đấu.

Thiếu tướng Vũ Việt Hùng - Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu), Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Hội thao, cho biết những năm qua, cùng với sự phát triển của thể thao quốc gia, phong trào thể dục thể thao trong Quân đội phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, chất lượng tốt.

Công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực bộ đội được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm. Hoạt động thi đấu thể thao trong các ngày nghỉ, ngày lễ được tổ chức và duy trì thường xuyên, có nền nếp. Các vận động viên thể thao thành tích cao thi đấu giành được nhiều thứ hạng cao tại các kỳ đại hội thể thao toàn quốc và tham gia các giải trong nước, quốc tế.

Theo Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Hội thao Thể dục thể thao toàn quân năm 2025 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thúc đẩy, tạo bước phát triển mạnh mẽ phong trào luyện tập thể dục, thể thao, với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo kế hoạch, lễ bế mạc Hội thao và trao thưởng sẽ diễn ra vào chiều 25/11.

Kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân tại Hội thao là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong thời gian qua.