Nơi 7 chiến sĩ bị hành quyết trở thành di tích quốc gia đặc biệt

TPO - Đình Lương Sơn (Nghệ An) - nơi 7 chiến sĩ cách mạng bị hành quyết năm 1931 - vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, ghi dấu một trang sử bi tráng của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Ngày 25/4, chính quyền xã Đô Lương (Nghệ An) tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Đình Lương Sơn (25/4/1931-25/4/2026) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt thuộc hệ thống các địa điểm ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Buổi lễ là dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, đồng thời khẳng định giá trị lịch sử đặc biệt của hệ thống di tích ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) trên địa bàn Nghệ An.

Đoàn rước Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Đình Lương Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - nhấn mạnh các địa điểm ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh là những “chứng tích sống”, phản ánh sinh động cao trào cách mạng đầu tiên có ý nghĩa quyết định trong lịch sử cận - hiện đại Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân và nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt nền móng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong hệ thống đó, Đình Lương Sơn là địa điểm tiêu biểu. Ngay từ đầu tháng 5/1930, nơi đây đã diễn ra nhiều hoạt động đấu tranh sôi nổi của nhân dân như treo cờ Đảng, biểu tình, rải truyền đơn. Sau cao trào tháng 9/1930, chính quyền Xô viết được thành lập tại đình, thực hiện nhiều chính sách tiến bộ như chia ruộng đất, xóa bỏ áp bức, xây dựng đời sống mới.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Đình Lương Sơn.

Tuy nhiên, đây cũng là nơi ghi dấu sự kiện bi tráng khi thực dân Pháp và tay sai đàn áp phong trào, hành quyết 7 chiến sĩ cách mạng vào các ngày 25 và 28/4/1931, nhằm dập tắt tinh thần đấu tranh của quần chúng.

Việc Đình Lương Sơn được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là niềm tự hào của địa phương, mà còn đặt ra yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Các cấp, ngành được đề nghị tăng cường quản lý, bảo vệ, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống, đồng thời khai thác hiệu quả giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa.

Đình Lương Sơn - nơi 7 chiến sĩ cách mạng bị hành quyết năm 1931 - được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Đình Lương Sơn hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử hào hùng, mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.