Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nơi 7 chiến sĩ bị hành quyết trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Thu Hiền

TPO - Đình Lương Sơn (Nghệ An) - nơi 7 chiến sĩ cách mạng bị hành quyết năm 1931 - vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, ghi dấu một trang sử bi tráng của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Ngày 25/4, chính quyền xã Đô Lương (Nghệ An) tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Đình Lương Sơn (25/4/1931-25/4/2026) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt thuộc hệ thống các địa điểm ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Buổi lễ là dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, đồng thời khẳng định giá trị lịch sử đặc biệt của hệ thống di tích ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) trên địa bàn Nghệ An.

Đoàn rước Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Đình Lương Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - nhấn mạnh các địa điểm ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh là những “chứng tích sống”, phản ánh sinh động cao trào cách mạng đầu tiên có ý nghĩa quyết định trong lịch sử cận - hiện đại Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân và nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt nền móng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong hệ thống đó, Đình Lương Sơn là địa điểm tiêu biểu. Ngay từ đầu tháng 5/1930, nơi đây đã diễn ra nhiều hoạt động đấu tranh sôi nổi của nhân dân như treo cờ Đảng, biểu tình, rải truyền đơn. Sau cao trào tháng 9/1930, chính quyền Xô viết được thành lập tại đình, thực hiện nhiều chính sách tiến bộ như chia ruộng đất, xóa bỏ áp bức, xây dựng đời sống mới.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Đình Lương Sơn.

Tuy nhiên, đây cũng là nơi ghi dấu sự kiện bi tráng khi thực dân Pháp và tay sai đàn áp phong trào, hành quyết 7 chiến sĩ cách mạng vào các ngày 25 và 28/4/1931, nhằm dập tắt tinh thần đấu tranh của quần chúng.

Việc Đình Lương Sơn được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là niềm tự hào của địa phương, mà còn đặt ra yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Các cấp, ngành được đề nghị tăng cường quản lý, bảo vệ, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống, đồng thời khai thác hiệu quả giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa.

Đình Lương Sơn - nơi 7 chiến sĩ cách mạng bị hành quyết năm 1931 - được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Đình Lương Sơn hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử hào hùng, mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

#Di tích quốc gia #Lương Sơn #Phong trào Xô viết #Cách mạng Nghệ Tĩnh #Chiến sỹ hy sinh #Nghệ An #Lịch sử

