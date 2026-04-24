Hoa hậu

Người đẹp Thùy Dương, Phương Linh tham dự triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất

Gia Linh - Trọng Tài - Duy Phạm

TPO - Từ những khuôn hình chiến tranh giàu xúc cảm đến trải nghiệm photobooth với khăn cờ đỏ sao vàng, người đẹp Thùy Dương và Phương Linh đại diện cho thế hệ trẻ thể hiện sự trân trọng quá khứ và cách tiếp cận lịch sử đầy mới mẻ, gần gũi.

tp-trienlamnd4.jpg
Triển lãm ảnh 51 năm - Bản hùng ca thống nhất tái hiện hành trình 51 năm lịch sử của Việt Nam thông qua hơn 90 tác phẩm và cụm tác phẩm, được sắp xếp theo mạch kể xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại.
tp-trienlamnd1.jpg
tp-trienlamnd2.jpg
tp-trienlamnd3.jpg
Không gian triển lãm được chia thành 5 chương: Hiệp định Geneve - Non sông chia cắt, Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục, Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn, Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui và TPHCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới. Mỗi chương là chặng đường lịch sử, kết nối bằng những khuôn hình giàu tính biểu tượng, tạo nên dòng chảy ký ức liền mạch.
tp-nguoidep12.jpg
Triển lãm bắt đầu đón khách từ sáng 24/4 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội. Ngay trong ngày đầu mở cửa, triển lãm đã thu hút đông đảo người dân, bạn trẻ tham dự.
tp-tlgioitre9.jpg
tp-tlgioitre10.jpg
Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 tham dự triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất.
tp-nguoidep18.jpg
Hồ Ngọc Phương Linh (trái) chia sẻ cảm xúc khi được lắng nghe các nhân chứng lịch sử kể lại câu chuyện thời chiến: “Những chia sẻ ấy khiến em có cảm giác như được sống lại một phần lịch sử, đồng thời giúp em hiểu biết thêm sau khi tham quan triển lãm".
ngd-2099.jpg
Phương Linh đặc biệt ấn tượng với những bức ảnh ghi lại thời chiến, nơi dù bom đạn khốc liệt nhưng nụ cười lạc quan vẫn hiện hữu trên môi của người lính. Những hình ảnh này góp phần làm nổi bật tinh thần kiên cường của con người Việt Nam.
tp-ngd2.jpg
Không dừng ở trưng bày, triển lãm còn mở ra không gian đối thoại thông qua tọa đàm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước”, quy tụ các nhân chứng lịch sử, nhà báo, nhiếp ảnh gia cùng đại diện thế hệ trẻ. Những câu chuyện phía sau mỗi khuôn hình được chính người trong cuộc kể lại đã giúp công chúng hiểu sâu hơn về bối cảnh lịch sử, đồng thời đặt ra suy ngẫm về trách nhiệm của người tiếp nối.
tp-ngd1.jpg
Là một trong những diễn giả của tọa đàm, Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - bày tỏ sự kính phục dành cho thế hệ đi trước và cho rằng người trẻ hôm nay cần ý thức rõ vai trò của mình. “Trước hết là sống tử tế, hoàn thiện bản thân, làm tốt việc học và công việc. Xa hơn, là quan tâm đến tương lai đất nước, hiểu rằng mỗi người đều có thể đóng góp. Tiếp nối quá khứ không cần điều lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động cụ thể, thiết thực", Thùy Dương chia sẻ.
tp-tlgioitre20.jpg
Bên cạnh việc tham quan triển lãm, cả hai người đẹp cũng tỏ ra hào hứng khi trải nghiệm khu vực photobooth với những chiếc khăn đỏ in sao vàng.
tp-nguoidep17.jpg
Những khoảnh khắc vui tươi, rạng rỡ khi chụp ảnh không chỉ tạo điểm nhấn trẻ trung cho triển lãm mà còn thể hiện cách thế hệ trẻ kết nối gần gũi, sinh động hơn với lịch sử.
tp-tlgioitre16.jpg
tp-tlgioitre18.jpg
tp-tlgioitre19.jpg
Triển lãm tiếp tục đón khách từ 8h30-17h30 đến hết 3/5.

Triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

logo-vietinbank.jpg
Gia Linh - Trọng Tài - Duy Phạm
