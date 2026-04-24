Người đẹp Thùy Dương, Phương Linh tham dự triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất

TPO - Từ những khuôn hình chiến tranh giàu xúc cảm đến trải nghiệm photobooth với khăn cờ đỏ sao vàng, người đẹp Thùy Dương và Phương Linh đại diện cho thế hệ trẻ thể hiện sự trân trọng quá khứ và cách tiếp cận lịch sử đầy mới mẻ, gần gũi.
Không gian triển lãm được chia thành 5 chương: Hiệp định Geneve - Non sông chia cắt, Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục, Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn, Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui và TPHCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới. Mỗi chương là chặng đường lịch sử, kết nối bằng những khuôn hình giàu tính biểu tượng, tạo nên dòng chảy ký ức liền mạch.
Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 tham dự triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất.
Triển lãm tiếp tục đón khách từ 8h30-17h30 đến hết 3/5.
Triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).