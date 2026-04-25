Kế hoạch của đạo diễn Đặng Thái Huyền sau 'Mưa đỏ'

TPO - Tại tọa đàm trong khuôn khổ triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ những trăn trở khi làm phim đề tài cách mạng và tiết lộ dự án lớn đang được ấp ủ sau "Mưa đỏ".

Lễ khai mạc triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất do báo Tiền Phong phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bắt đầu đón khách từ sáng 24/4. Điểm nhấn của ngày khai mạc là tọa đàm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước, nơi những câu chuyện từ nhân chứng lịch sử được chia sẻ, kết nối quá khứ với hiện tại, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và trách nhiệm tiếp nối truyền thống dân tộc.

Chương trình giao lưu quy tụ các nhân chứng, nhà báo, nhiếp ảnh gia cùng đại diện thế hệ trẻ, tạo nên không gian đối thoại đa chiều. Đại diện cho thế hệ không sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội - cho rằng bản thân và những người làm phim cùng thế hệ khi tiếp cận đề tài chiến tranh, hậu chiến với tâm thế dè dặt, tôn trọng và ý thức trách nhiệm cao.

"Để làm được một bộ phim, chúng tôi phải tham khảo nhiều tư liệu, đặc biệt là các bức ảnh thời chiến, trong đó có nhiều tác phẩm báo chí và nhiếp ảnh giàu giá trị tư liệu lẫn cảm xúc. Với tôi, điện ảnh và nhiếp ảnh gặp nhau ở khả năng lưu giữ cảm xúc và truyền tải sức mạnh của hình ảnh. Có những bức ảnh, như những hình ảnh trong triển lãm hôm nay hay khoảnh khắc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập, khiến người xem như được đặt giữa bối cảnh khốc liệt của lịch sử. Nhưng vượt lên trên chiến tranh, điều đọng lại trong những bức hình ấy là sức sống, tình yêu và khát vọng sống mãnh liệt", đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết thách thức lớn nhất khi làm phim đề tài cách mạng là dung hòa giữa tính chân thực lịch sử và sự gần gũi với khán giả trẻ, nhằm khơi gợi cảm xúc và đề cao giá trị hòa bình bằng cách thể hiện mới mẻ.

Mỗi phân đoạn đều chứa đựng tâm huyết, nhưng ấn tượng nhất là cảnh người đồng đội hy sinh, trước khi ngã xuống chỉ nghĩ đến nhiệm vụ và những người còn sống. Chi tiết này khiến ê-kíp lặng đi trước tinh thần sẵn sàng dấn thân, hy sinh của một thế hệ chỉ hướng về hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc.

Sau Mưa đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền tiết lộ Điện ảnh Quân đội đang ấp ủ dự án lớn nhưng chưa thể công bố.

Đạo diễn thừa nhận sau khi hoàn thành tác phẩm, chị có cái nhìn khác về cuộc sống. Những áp lực thường nhật trở nên nhỏ bé hơn khi đặt cạnh những hy sinh của thế hệ đi trước.

"Việc được sống trong hòa bình, được trở về nhà sau một ngày làm việc, được ăn bữa cơm cùng gia đình, được ở bên những người mình yêu thương - những điều tưởng bình thường ấy thực ra từng là khát vọng của biết bao người mà không phải ai cũng có cơ hội chạm tới. Có những người trong chiến tranh đã không kịp trở về ăn một bữa cơm với gia đình, không kịp thực hiện những lời hứa giản dị với con cái. Chính vì vậy, nếu hôm nay chúng ta đang được sống và hưởng những điều bình yên ấy, đó đã là một điều rất quý giá", đạo diễn Đặng Thái Huyền nêu.

Gửi gắm tới khán giả trẻ, đạo diễn cho rằng ngoài sự biết ơn và trân trọng những hy sinh của cha ông, điều quan trọng là biết trân trọng cuộc sống hòa bình hiện tại và nỗ lực làm tốt công việc của mình. Theo chị, đó cũng là một cách đóng góp thiết thực cho đất nước, không cần những điều quá lớn lao.

Cũng tại tọa đàm, đạo diễn Đặng Thái Huyền tiết lộ kế hoạch thực hiện dự án điện ảnh tiếp theo sau Mưa đỏ. "Đề tài hậu chiến và chiến tranh là đề tài mà tôi và Điện ảnh Quân đội theo đuổi. Sau Mưa đỏ, Điện ảnh Quân đội ấp ủ dự án lớn và chúng tôi sẽ công bố trong thời gian gần nhất khi được sự cho phép", đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.