4 triệu lượt xem Lê Bống diễn cảnh 'sẽ ly hôn nếu không thể sinh con'

Đỗ Quyên

TPO - Phân đoạn nội tâm của Lê Bống trong tập 27 phim “Bước chân vào đời” thu hút gần 4 triệu lượt xem, kéo theo nhiều phản hồi tích cực. Đây được xem là dấu mốc cho thấy sự tiến bộ của nữ diễn viên sau thời gian dài gây tranh cãi về diễn xuất.

Trong tập 27, nhân vật Giang - do Lê Bống thủ vai - rơi vào trạng thái dồn nén cảm xúc khi cuộc hôn nhân tưởng chừng đủ đầy lại chất chứa nhiều áp lực. Sống với người chồng giàu có nhưng gia trưởng, Giang liên tục bị kiểm soát và chịu sức ép về chuyện con cái. Cao trào đến khi cô bị xúc phạm, thậm chí bị đặt điều kiện ly hôn nếu không thể sinh con.

Không cần nhiều lời thoại, Lê Bống xử lý phân cảnh bằng ánh mắt, biểu cảm gương mặt và nhịp cảm xúc tiết chế. Sự uất ức, bất lực và đau đớn về thể xác của nhân vật được thể hiện tương đối tròn trịa, tạo đồng cảm với người xem. Đây cũng là điểm khác biệt so với cách diễn trước đó của cô, thường bị nhận xét là gượng gạo, thiếu chiều sâu.

Diễn xuất và tạo hình của Lê Bống trong phim Bước chân vào đời nhận được nhiều lời khen.

Phản ứng của khán giả phần nào cho thấy sự thay đổi này. Nhiều bình luận ghi nhận cô “tiến bộ rõ rệt”, “diễn tự nhiên hơn”, thậm chí có ý kiến thừa nhận đã thay đổi cái nhìn sau khi xem phim. Trong bối cảnh nhân vật Giang không có nhiều đất diễn ở những tập đầu, việc tạo được dấu ấn ở một phân đoạn nặng tâm lý là tín hiệu tích cực.

Trước Bước chân vào đời, hành trình diễn xuất của Lê Bống không ít lần vấp phải hoài nghi. Cô từng tham gia một số dự án truyền hình như Không thời gian, Lỡ hẹn với ngày xanh, Có anh nơi ấy bình yên hay Nhà mình lạ lắm phát trên nền tảng K+. Tuy nhiên, ở các vai diễn trước, cô thường bị chê ở khả năng thoại và xử lý cảm xúc, đặc biệt trong những cảnh cao trào.

Chính vì vậy, sự chuyển biến trong vai Giang được xem là kết quả của quá trình tích lũy và điều chỉnh. Thay vì cố “đẩy” cảm xúc lên cao, nữ diễn viên có xu hướng tiết chế, tập trung vào nội tâm nhân vật.

Dù vậy, một phân đoạn ấn tượng chưa đủ để khẳng định sự “lột xác” hoàn toàn. Diễn xuất của Lê Bống vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng qua nhiều dạng vai khác nhau, đặc biệt là những vai có chiều sâu tâm lý kéo dài xuyên suốt bộ phim.

Xuất thân là TikToker, Lê Bống từng gây tranh cãi vì hình ảnh cá nhân trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và dẫn chương trình. Những năm gần đây, cô chủ động xây dựng hình ảnh chỉn chu, đồng thời xuất hiện dày đặc trong các dự án phim truyền hình.

Lê Bống từng chia sẻ cô mong muốn được nhìn nhận nghiêm túc với nghề diễn, nỗ lực để mang đến những sản phẩm chất lượng và hy vọng khán giả không chỉ đánh giá cô ở ngoại hình.

Trước những ý kiến trái chiều, Lê Bống cho rằng đó là sự quan tâm của khán giả và không đặt nặng các bình luận tiêu cực. Dù diễn xuất chưa được đánh giá cao, cô vẫn khẳng định theo đuổi nghề một cách nghiêm túc vì đây là đam mê.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 cho biết tiếp tục học hỏi từ trường lớp, các chương trình đào tạo cũng như kinh nghiệm của đồng nghiệp và đạo diễn. Với cô, điều quan trọng nhất là tích lũy từ chính từng vai diễn, bởi trải nghiệm thực tế trên phim trường là nền tảng giúp hoàn thiện kỹ năng.

