Sức khỏe

Cứu người đàn ông ngưng tim ngay trên sân pickleball ở Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Khi đang chơi pickleball, người đàn ông đột ngột bất tỉnh rồi mất ý thức, tím tái, thở nhanh yếu, sùi bọt mép…

Trao đổi với Tiền Phong ngày 26/4, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận một bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cứu sống một người bị ngưng tuần hoàn ngay trên sân pickleball trên địa bàn.

Đó là bác sĩ CKI Lê Quang Huy (Khoa Ngoại Thần kinh).

Chiều tối 25/4, trong lúc chuẩn bị đến bệnh viện làm việc, bác sĩ Huy nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao đối diện nhà, với thông tin có người đột ngột bất tỉnh cần hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Bác sĩ Huy (thứ 4 từ phải sang) nhanh chóng có mặt cứu người đàn ông bị ngưng tim trên sân pickleball.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, bác sĩ Huy ghi nhận người đàn ông hơn 50 tuổi, trong tình trạng mất ý thức, tím tái, thở nhanh yếu, sùi bọt mép, mạch khó bắt. Nhận định đây là trường hợp ngưng tuần hoàn nguy kịch, bác sĩ lập tức tiến hành khai thông đường thở, lấy đờm dãi và thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) bằng ép tim ngoài lồng ngực. Trong điều kiện chỉ có một mình tại hiện trường, bác sĩ Huy đã liên tục ép tim cấp cứu trong khoảng hơn 5 phút.

Sau quá trình hồi sinh tim phổi khẩn trương, bệnh nhân dần có nhịp tim trở lại, mạch rõ hơn và bắt đầu hồi phục ý thức. Ngay sau đó, lực lượng cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng tiếp nhận người bệnh và chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.

BSCKI Lê Quang Huy (Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng).

TS.BS Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đây là một trường hợp cho thấy rõ vai trò sống còn của sơ cứu ban đầu trong các tình huống ngưng tim đột ngột.

“Trong cấp cứu ngưng tuần hoàn, từng phút đều có ý nghĩa quyết định. Nếu người bệnh được phát hiện sớm và thực hiện hồi sinh tim phổi đúng kỹ thuật ngay tại hiện trường, cơ hội cứu sống sẽ tăng lên đáng kể. Đây cũng là lý do Bệnh viện Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản cho đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời hướng đến lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu thiết yếu trong cộng đồng,” TS.BS Lê Đức Nhân chia sẻ.

Thanh Hiền
