Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Pickleball World Cup tại Đà Nẵng hút hơn 4.000 tay vợt quốc tế

Thanh Hiền

TPO - Đó là thông tin vừa được Ban tổ chức giải Pickleball World Cup (PWC) cho hay ngày 24/4.

Giải đấu sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 30/8 đến 6/9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn và loạt cụm sân pickleball trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Giải đấu năm nay dự kiến quy tụ hơn 4.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên sẽ thi đấu trong 2 hạng mục: Quốc gia và Cá nhân.

Hạng mục Quốc gia có 5 nội dung thi đấu là Open, Kids, Junior, Senior, Master. Hạng mục Cá nhân sẽ đăng ký theo độ tuổi và trình DUPR.

pic-dn-2.jpg
PWC sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn và loạt cụm sân pickleball trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh:T.S.

Ban tổ chức cho biết thêm, các nội dung thi đấu sẽ có giải thưởng khác nhau. Giải Nhất ở nội dung Open lên đến 25.000 USD; giải Nhất Senior 5.000 USD và Nhất Unior 5.000 USD…

Ông Trần Phước Sơn – Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng chia sẻ: "Việc đăng cai World Cup pickleball là dấu mốc quan trọng đối với phong trào pickleball tại thành phố. Đây cũng là dịp để quảng bá văn hóa, con người Đà Nẵng. Đặc biệt, thành phố đã đưa pickleball vào trường học, góp phần rèn luyện sức khỏe cho học sinh, giáo viên, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ hướng đến các sân chơi quốc tế".

Pickleball World Cup là giải đấu quốc tế quy mô lớn dành cho bộ môn pickleball, được tổ chức theo thể thức thi đấu giữa các đội tuyển quốc gia. Giải đấu được sáng lập và điều hành bởi Hercilio Cabieses và Miranda Cabieses (hai anh em vận động viên người Peru) thông qua Quỹ Cabieses.

Giải đấu hiện đang phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Pickleball Toàn cầu để chuẩn hóa quy trình thi đấu và hướng tới mục tiêu đưa pickleball vào Thế vận hội Olympic. PWC tập trung vào tinh thần đồng đội quốc gia nhằm kết nối cộng đồng pickleball toàn cầu, quảng bá văn hóa và thúc đẩy bộ môn này trở thành môn thể thao Olympic. Những năm trước, PWC diễn ra tại Peru, Mỹ.

Thanh Hiền
#Pickleball World Cup #Đà Nẵng #4.000 vận động viên. pickleball #thể thao #giải đấu #tay vợt quốc tế

