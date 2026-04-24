Pickleball World Cup tại Đà Nẵng hút hơn 4.000 tay vợt quốc tế

TPO - Đó là thông tin vừa được Ban tổ chức giải Pickleball World Cup (PWC) cho hay ngày 24/4.

Giải đấu sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 30/8 đến 6/9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn và loạt cụm sân pickleball trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Giải đấu năm nay dự kiến quy tụ hơn 4.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên sẽ thi đấu trong 2 hạng mục: Quốc gia và Cá nhân.

Hạng mục Quốc gia có 5 nội dung thi đấu là Open, Kids, Junior, Senior, Master. Hạng mục Cá nhân sẽ đăng ký theo độ tuổi và trình DUPR.

PWC sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn và loạt cụm sân pickleball trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh:T.S.

Ban tổ chức cho biết thêm, các nội dung thi đấu sẽ có giải thưởng khác nhau. Giải Nhất ở nội dung Open lên đến 25.000 USD; giải Nhất Senior 5.000 USD và Nhất Unior 5.000 USD…

Ông Trần Phước Sơn – Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng chia sẻ: "Việc đăng cai World Cup pickleball là dấu mốc quan trọng đối với phong trào pickleball tại thành phố. Đây cũng là dịp để quảng bá văn hóa, con người Đà Nẵng. Đặc biệt, thành phố đã đưa pickleball vào trường học, góp phần rèn luyện sức khỏe cho học sinh, giáo viên, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ hướng đến các sân chơi quốc tế".

Pickleball World Cup là giải đấu quốc tế quy mô lớn dành cho bộ môn pickleball, được tổ chức theo thể thức thi đấu giữa các đội tuyển quốc gia. Giải đấu được sáng lập và điều hành bởi Hercilio Cabieses và Miranda Cabieses (hai anh em vận động viên người Peru) thông qua Quỹ Cabieses.

Giải đấu hiện đang phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Pickleball Toàn cầu để chuẩn hóa quy trình thi đấu và hướng tới mục tiêu đưa pickleball vào Thế vận hội Olympic. PWC tập trung vào tinh thần đồng đội quốc gia nhằm kết nối cộng đồng pickleball toàn cầu, quảng bá văn hóa và thúc đẩy bộ môn này trở thành môn thể thao Olympic. Những năm trước, PWC diễn ra tại Peru, Mỹ.

