Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vùi dập U17 Lào với tỷ số khó tin, U17 Australia 'xả giận' sau trận thua U17 Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Trong trận tranh hạng Ba giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào chiều 24/4, người hâm mộ đã chứng kiến một màn so tài đầy chênh lệch giữa U17 Lào và U17 Australia. Nhờ sức mạnh vượt trội, đại diện xứ chuột túi đã vùi dập đối thủ với tỷ số 8-0.

Dù bước vào giải đấu với những chiến tích vang dội trước các đội trẻ của Thái Lan và Philippines, nhưng khi đối diện với đội bóng xứ Chuột túi, U17 Lào đã bị lép vế hoàn toàn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Australia nhanh chóng làm chủ hoàn toàn thế trận. Họ tấn công ồ ạt như muốn xả cơn giận sau trận thua 1-2 trước U17 Việt Nam. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi tấn công đa dạng, họ khiến hàng phòng ngự đối phương phải căng mình chống đỡ.

Sau 20 phút cầm cự kiên cường, lưới của U17 Lào cuối cùng cũng phải rung lên sau pha đệm bóng của Josef Sikora. Bàn thắng này như mở ra một cuộc "dạo chơi" cho các cầu thủ Australia. Chỉ trong hiệp một, tiền đạo Georgio Hassarati đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick đầy ấn tượng.

Đầu tiên, anh thực hiện thành công cú penalty, sau đó là pha đánh đầu cận thành và phút 41 là cú đệm lòng đơn giản vào lưới trống. Cộng thêm pha lập công của Aston Reid, U17 Australia đã khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số 5-0.

U17 Lào lép vế U17 Australia về mọi mặt

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi U17 Australia vẫn duy trì nhịp độ tấn công dồn dập. Hassarati tiếp tục cho thấy sự sắc bén của mình khi nâng tỷ số lên 6-0 ở phút 51. 8 phút sau, James Reid lập công đưa tỷ số lên 7-0.

Đến những phút cuối trận, nỗi đau của các cầu thủ Lào càng thêm dài khi Odin Siphanit bỏ lỡ cơ hội ghi bàn danh dự trên chấm phạt đền 11m. Ngay sau đó, một tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Lào ở phút bù giờ cuối cùng đã ấn định chiến thắng "hủy diệt" 8-0 cho Australia.

Chiến thắng này giúp U17 Australia khép lại giải đấu với tấm HCĐ. Trong khi đó, mọi ánh mắt của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á hiện đang đổ dồn về trận chung kết kịch tính giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia để tìm ra nhà vô địch mới.

#U17 Đông Nam Á 2026 #U17 Lào #U17 Australia #Kết quả bóng đá #tranh hạng Ba #Georgio Hassarati #Huy chương Đồng #Bóng đá trẻ Lào #Việt Nam vô địch

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe