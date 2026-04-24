World Cup 2026: Nổ súng giết người ở thành phố đăng cai, Tổng thống Mexico lên tiếng

Hương Ly

TPO - Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, cho biết vụ xả súng gần đây chỉ là sự cố nhỏ. Mexico sẽ siết chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho World Cup 2026.

Tổng thống Sheinbaum.

Tại thành phố Mexico, người đàn ông cầm súng xả 14 phát đạn vào đám đông, khiến một du khách Canada thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo Sport Bible, hung thủ đã xả súng trên đỉnh Kim tự tháp Teotihuacan, một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Ngay sau đó, hung thủ tự sát.

Sự cố xảy ra ở một trong những thành phố được Mexico chọn đăng cai World Cup 2026. Mexico và tuyển Nam Phi sẽ chơi trận khai mạc World Cup 2026 tại đây.

Tổng thống Sheinbaum: "Chúng ta phải thực hiện các biện pháp cần thiết để sự cố như thế này không xảy ra nữa. Chúng ta biết rõ, người dân Mexico cũng thế, là sự cố này chưa từng xảy ra trước đây".

Tình hình an ninh phức tạp tại Mexico là một trong những "điểm nóng" tại World Cup 2026. Trước đó, nhiều thành phố tại Mexico nổ ra các cuộc bạo loạn và biểu tình đường phố. Truyền thông thế giới lo ngại với tình trạng hiện tại của Mexico, các cầu thủ, thành viên đội bóng và cổ động viên không được đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Các quan chức FIFA đã gặp mặt trực tiếp Tổng thống Sheinbaum để lắng nghe kế hoạch chuẩn bị của nước này cho World Cup 2026. Theo đó, Mexico cam kết bố trí 100.000 nhân viên an ninh, rải đều ở các địa điểm tổ chức World Cup 2026 là thành phố Mexico, Guadalajara và Monterrey.

Quân đội Mexico sẽ triển khai đội ngũ máy bay không người lái và nhiều phương tiện quân sự khác để đảm bảo an ninh ở sân bay, các tuyến đường giao thông và quanh sân bóng tổ chức trận đấu.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, tuyên bố: "Tôi muốn nói ngay từ đầu một điều, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Mexico và vào Tổng thống Sheinbaum. Chúng tôi tin chắc rằng mọi việc sẽ diễn ra theo cách tốt nhất có thể".

"Cũng như ở mọi quốc gia khác trên thế giới, các sự việc bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra, đó là lý do tại sao phải có nhà nước, cảnh sát và các cơ quan chức năng để đảm bảo trật tự và an ninh. Về phía tôi và FIFA, hoàn toàn tin tưởng Mexico”, Chủ tịch Infantino nhấn mạnh.

Mexico cùng Mỹ và Canada đăng cai kỳ World Cup quy tụ 48 đội tuyển. Chưa bao giờ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra với quy mô lớn như vậy, do đó công tác tổ chức cũng áp lực gấp nhiều lần so với các kỳ World Cup trước.

