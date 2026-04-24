Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia trên kênh nào, ở đâu?

TPO - Cập nhật kênh trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, chung kết U17 Đông Nam Á 2026 hôm nay. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia được phát sóng miễn phí trên TV360.

Thông tin trước trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

Tối nay, U17 Việt Nam sẽ tái ngộ U17 Malaysia trong trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026. Ở vòng bảng, đội bóng của HLV Cristiano Roland từng đè bẹp đối thủ này với tỷ số 4-0. Người hâm mộ Việt Nam đương nhiên mong muốn kịch bản tương tự sẽ lặp lại, nhưng mọi chuyện hứa hẹn sẽ khó khăn hơn cho Nguyễn Lực và các đồng đội.

Sau trận thua thảm U17 Việt Nam, U17 Malaysia tiến bộ rõ rệt. Họ gây sốc trước chủ nhà U17 Indonesia trước khi thắng đậm U17 Timor Leste để lách qua khe cửa hẹp vào bán kết. Ở vòng bán kết, U17 Malaysia tiếp tục vượt qua hiện tượng U17 Lào một cách dễ dàng với tỷ số 3-0.

Có thể nói U17 Malaysia đã thay da đổi thịt chỉ trong vòng 10 ngày qua. Tối nay, họ chắc chắn ra sân với quyết tâm cao nhất nhằm “trả nợ” U17 Việt Nam. Những yếu tố đó cộng thêm tính chất của trận chung kết sẽ khiến U17 Việt Nam khó đá hơn.

Dù sao, U17 Việt Nam đang đạt điểm rơi phong độ và tràn đầy tự tin. Đội bóng của HLV Cristiano Roland đã có màn trình diễn hoàn hảo trước U17 Australia và cho thấy những phẩm chất cực kỳ đáng quý ở cấp độ này. Nếu duy trì được sự bình tĩnh và sự tự tin vốn có, U17 Việt Nam đủ sức đánh bại U17 Malaysia trong 90 phút chính thức.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia được phát trực tiếp độc quyền và miễn phí trên truyền hình TV360. Người hâm mộ cần tạo tài khoản trên các nền tảng TV360 (Website, ứng dụng) để xem trực tiếp trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay.



