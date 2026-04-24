Cancer Council x Tiền Phong Marathon 2026: Bảo vệ vững vàng - Tiếp bước vươn xa

Cancer Council tự hào là nhà tài trợ Bạc tại Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 diễn ra tại Nha Trang vào cuối tháng 3/2026, thu hút hơn 12.000 runners tham gia.

Cancer Council - Nhà tài trợ Bạc của Tiền Phong Marathon 2026 (Nguồn: Intershop)

Sải bước đón bình minh trên cung đường biển di sản

Khác với nhịp điệu hối hả của các giải chạy trong đô thị, Tiền Phong Marathon 2026 mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, nơi thể thao hòa quyện cùng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ.

Khi vạn vật còn chìm trong tĩnh lặng, hàng chục ngàn runners đã bắt đầu hành trình chinh phục cung đường ven biển. Tại đây, đường chạy không chỉ là thử thách về thể lực hay ý chí, mà còn là cuộc thưởng lãm vẻ đẹp tráng lệ của đất trời khi bình minh dần nhuộm thắm mặt đại dương.

Runners chuẩn bị gì cho cuộc đua đón bình minh?

Là giải chạy lâu đời nhất Việt Nam, Tiền Phong Marathon luôn là thử thách lớn với cả vận động viên chuyên nghiệp. Để chinh phục cự ly trong điều kiện thi đấu đặc thù của Nha Trang, bên cạnh rèn luyện thể lực, runners còn phải chuẩn bị một “checklist” tỉ mỉ: từ giày chạy, dinh dưỡng cho đến các thiết bị theo dõi vận động.

Tuy nhiên, bảo vệ làn da là yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Dưới tác động của gió biển và mồ hôi, làn da dễ bị cháy nắng và tổn thương nếu không được che chắn đúng cách từ đầu race. Đặc biệt, môi là vùng da mỏng manh và thường bị bỏ quên khi chống nắng. Vì vậy, việc trang bị các sản phẩm chống nắng chuyên dụng với khả năng kháng nước bền bỉ là vô cùng cần thiết để duy trì khả năng bảo vệ xuyên suốt hành trình.

Bộ đôi Cancer Council Sport Sunscreen và Ultra Lip Balm SPF50+ là trợ thủ không thể thiếu trong checklist của runners (Nguồn: Intershop)

Cancer Council đồng hành cùng cộng đồng runners Việt

Với mong muốn đồng hành bảo vệ sức khỏe làn da cho cộng đồng runners, Cancer Council - thương hiệu chống nắng đáng tin cậy trong 10 năm liên tiếp (2016 - 2025) do người tiêu dùng Úc bình chọn (*), chính thức đồng hành cùng Giải VĐQG Tiền Phong Marathon lần thứ 67.

Ông Nguyễn Quang Huy - Đại diện nhà phân phối độc quyền nhãn hàng Cancer Council tại Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy runners Việt rất chú trọng vào trang thiết bị, nhưng lại chưa ưu tiên bảo vệ “lá chắn” lớn nhất của cơ thể là làn da. Đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2026, Cancer Council muốn mang đến một trải nghiệm chạy bộ thoải mái và an toàn nhất dưới ánh mặt trời rực rỡ của thành phố biển Nha Trang."

Tại khu vực Expo, gian hàng của Cancer Council đã trở thành tâm điểm khi thu hút hơn 5.000 runners ghé thăm. Các vận động viên không chỉ trải nghiệm sản phẩm mà còn được tư vấn chuyên sâu về cách bảo vệ da dưới cường độ UV cao. Đây là minh chứng cho sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng chạy bộ: bảo vệ da chính là bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Độ “hot” của gian hàng Cancer Council tại khu Expo (Nguồn: Intershop)

Bộ đôi “khiên chắn nắng” Cancer Council đồng hành cùng runners trên mọi cung đường

Cancer Council Sport Sunscreen SPF50+ và Ultra Lip Balm SPF50+ chính là giải pháp chống nắng được các chuyên gia khuyên dùng cho các hoạt động ngoài trời.

Bộ đôi sở hữu chỉ số SPF50+ quang phổ rộng, bảo vệ da và môi trước tia UVA và UVB. Nhờ khả năng kháng nước và mồ hôi lên đến 4 giờ, lớp “khiên chắn nắng” bám trụ bền bỉ suốt hành trình chinh phục vạch đích.

Đặc biệt, bộ đôi còn mang lại sự thoải mái tối ưu khi vận động cường độ cao: Kem chống nắng Cancer Council Sport ứng dụng công nghệ DryMove tiên tiến, giúp thẩm thấu nhanh, cho bề mặt da khô ráo, không để lại vệt trắng và không nhờn rít. Đặc biệt, son dưỡng chống nắng Cancer Council Ultra ghi điểm với công thức 2 trong 1, vừa chống nắng vừa giúp dưỡng ẩm sâu cho môi. Son không màu phù hợp cho cả nam và nữ, và không chứa hương liệu an toàn cho môi.

Cancer Council Sport Sunscreen và Ultra Lip balm được thiết kế dành riêng cho các hoạt động ngoài trời (Nguồn: Intershop)

Lan tỏa tinh thần vận động

Tiền Phong Marathon 2026 chính là hành trình tôn vinh nỗ lực và sự bền bỉ. Hoạt động đồng hành của Cancer Council không chỉ dừng lại ở vai trò Nhà tài trợ, mà còn là lời cam kết cùng cộng đồng chạy bộ Việt Nam xây dựng lối sống năng động đi đôi với bảo vệ sức khỏe bền vững.

Thương hiệu kỳ vọng mỗi bước chạy sẽ thêm phần trọn vẹn khi làn da được bảo vệ tối đa, giúp runners tự tin bứt phá và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên trên những cung đường di sản.

(*) Theo Tạp chí Reader's Digest tại Úc công bố