Italia từ chối nhận đặc ân để thay Iran dự World Cup

TPO - Bộ trưởng Thể thao Italia, ông Andrea Abodi, tuyên bố mọi việc trong bóng đá cần được giải quyết trên sân cỏ. Do đó đề xuất cử Italia thế chỗ Iran dự World Cup 2026 không phù hợp.

"Về chuyện Italia có thể được trao vé dự World Cup 2026? Trước hết là không thể. Thứ hai là nó chẳng phù hợp đâu. Hai ý đó, tôi không biết nên nói cái nào trước, vì đều quan trọng như nhau. Nhưng suất dự World Cup của một đội tuyển phải quyết định bằng kết quả thi đấu ở vòng loại", bộ trưởng Italia lên tiếng,

World Cup 2026 sẽ khởi tranh sau 2 tháng nữa. Dù vậy, mọi thứ đang rối ren vì trường hợp của tuyển Iran. Từ khi nổ ra xung đột giữa Iran và Mỹ, tuyển Iran bỏ ngỏ khả năng tham dự World Cup 2026. Iran từng dọa rút lui khỏi World Cup 2026 nếu không dời toàn bộ trận đấu của họ sang Mexico hoặc Canada.

Gần đây, Chủ tịch FIFA Infantino khẳng định tuyển Iran sẽ có mặt tại World Cup 2026. Họ phải đại diện cho đất nước của mình chinh chiến tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Phát biểu từ Chủ tịch FIFA đã dập tắt tin đồn từ một phóng viên ESPN về chuyện Iran có thể bị mất suất, FIFA tổ chức thêm trận play-off để trao vé cho một trong 2 đại diện đến từ châu Âu hoặc châu Á.

Vụ việc tiếp tục rắc rối khi một đặc phái viên cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị FIFA thay thế Iran bằng Italia tại World Cup sắp tới. Sau đó, bà Fatemeh Mohajerani, phát ngôn viên của chính phủ Iran, tuyên bố họ không có ý định rút lui và không chấp nhận với bất kỳ sự thay thế nào mang tính áp đặt từ bên ngoài.

Ngay lúc này, tuyển Iran gần như đã quyết định tham dự World Cup 2026. Họ đã lên kế hoạch tổ chức các trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 để hoàn toàn sẵn sàng cho giải đấu ở Mỹ, Mexico và Canada. Chủ tịch LĐBĐ Iran, Mehdi Taj, xác nhận tuyển Iran sẵn sàng hướng đến World Cup 2026 nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định từ Chính phủ.

Từ Pháp, tờ El Paris nhận định nếu FIFA cương quyết loại Iran khỏi cuộc chơi, UAE có cửa thay thế lớn hơn Italia.

Iran là đội tuyển châu Á có thứ hạng cao thứ 2 trên BXH FIFA, xếp sau Nhật Bản. Đội bóng Tây Á đang giữ hạng 21 với tổng 1615.30 điểm. Tại World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Đây là bảng đấu khó nhằn cho Iran khi Bỉ ở đẳng cấp vượt xa họ. Thực lực của Iran và Ai Cập không chênh lệch nhau nhiều. Còn so với New Zealand, Iran vượt trội.