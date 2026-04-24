Báo Indonesia nhắc lại lịch sử để tin U17 Malaysia có thể thắng U17 Việt Nam

Hương Ly

TPO - Trang CNN Indonesia nhấn mạnh đây là lần thứ ba U17 Malaysia vào đến chung kết giải U17 Đông Nam Á và cả 2 lần trước "Tiểu hổ" đều thắng.

a94124b2f775a42fae0c312a34ebaad5-low-1-8076.jpg

"Việc góp mặt tại chung kết giải U17 Đông Nam Á đánh dấu bước ngoặt giúp U17 Malaysia thoát hoàn toàn khỏi viễn cảnh tồi tệ ở giải đấu này. Họ đã tiến vào chung kết giải U17 khu vực sau 2 lần lỡ hẹn, trước đó không thể vào đến bán kết", CNN Indonesia viết.

"Ở lần đầu tiên vào chung kết U17 Đông Nam Á, U17 Malaysia thắng Indonesia với tỷ số 3-1 sau loạt luân lưu 11m. Trận chung kết tiếp theo của U17 Malaysia diễn ra vào năm 2019. Họ đối đầu chủ nhà U17 Thái Lan và đã thắng 2-1. Đêm nay, U17 Malaysia và U17 Việt Nam lần đầu gặp nhau ở giải đấu", trang báo Indonesia viết tiếp.

CNN Indonesia nhấn mạnh: "Với thành tích đã đạt được trong các trận chung kết trước đó, U17 Malaysia hoàn toàn có thể tạo nên một chiến thắng kỳ diệu tại U17 Đông Nam Á năm nay".

Trang này nhắc đến 2 từ "kỳ diệu", bởi lẽ U17 Malaysia đã thua U17 Việt Nam 0-4 ở vòng bảng. Sau 3 trận đấu, cả 2 tái đấu tại chung kết. Lần trước, U17 Việt Nam thắng dễ dàng. Nhưng "Tiểu hổ" đã tiến bộ từng trận và cuộc chạm trán tại chung kết sẽ có tính chất khác hẳn.

Truyền thông Malaysia kỳ vọng thầy trò HLV Shukor Adan rút ra nhiều bài học sau trận thua 0-4 để không lặp lại màn trình diễn bạc nhược trước U17 Việt Nam.

Thuyền trưởng của U17 Malaysia tuyên bố trước trận: "Sau thất bại nặng nề trước Việt Nam, các cầu thủ đã cho thấy tinh thần rất mạnh mẽ. Họ vào chung kết và giữ sạch lưới trong ba trận gần nhất, điều mà không nhiều người nghĩ tới. Chúng tôi biết Việt Nam rất mạnh. Họ có hệ thống phát triển cầu thủ rất tốt, từ U17 đến U23. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể".

Ở bán kết, U17 Malaysia dễ dàng đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0. Sau đó, U17 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước U17 Australia với tỷ số 2-1.

