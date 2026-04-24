Trọng Hoàng mất ngôi đầu, Chúc An tăng tốc tại Faldo Series Asia Grand Final 2026

TPO - Sau 36 hố thi đấu tại Faldo Series Asia Grand Final 2026, các đại diện Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn rõ nét trên bảng xếp hạng, duy trì thế cạnh tranh ở nhóm đầu trước khi bước vào vòng đấu quyết định.

Sau màn trình diễn bùng nổ với 66 gậy (-5) ở ngày thi đấu mở màn để vươn lên dẫn đầu, nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2025 Nguyễn Trọng Hoàng có vòng đấu âm gậy thứ 2 liên tiếp. Golfer trẻ khép lại vòng 2 với 70 gậy (-1), một vòng đấu biến động với 3 birdie, 2 bogey và 1 double bogey.

Điểm nhấn đáng chú ý đến ở eagle tại hố 15, cú đánh mang tính bản lề giúp Trọng Hoàng giữ nhịp và không bị tụt lại trong cuộc đua. Với tổng điểm -3 sau hai vòng, Trọng Hoàng tạm xếp hạng 3, bám sát hai vị trí dẫn đầu thuộc về Coby Carruthers (Úc) và Yuki Miya (New Zealand).

Trong khi đó, Nguyễn Khánh Linh vẫn duy trì sự hiện diện trong top 10 dù phong độ có phần chững lại. Sau vòng mở màn ấn tượng 66 gậy (-5), golfer này đánh 74 gậy ở vòng 2, qua đó đạt tổng điểm -2 và tạm đứng đồng hạng T7. Đây vẫn là vị trí đủ tốt để Khánh Linh hướng tới một cú bứt phá ở vòng đấu cuối.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý của ngày thi đấu thứ hai là màn trở lại của Lê Chúc An. Sau vòng 1 chưa đạt kỳ vọng với 73 gậy (+2), cô đã nhanh chóng lấy lại phong độ khi ghi 69 gậy (-2) ở vòng 2, với 5 birdie và 3 bogey. Kết quả này giúp Chúc An vươn từ vị trí T21 lên T13, mở ra cơ hội chen chân vào nhóm cạnh tranh thứ hạng cao.

Ở nhóm phía sau, Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Bảo Châu hiện cùng chia sẻ vị trí T24, trong khi các đại diện khác của Việt Nam vẫn đang nỗ lực cải thiện thứ hạng trước vòng đấu quyết định.

Faldo Series Asia Grand Final 2026 thi đấu theo thể thức đấu gậy 54 hố, quy tụ những tài năng trẻ hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đáng chú ý, golf trẻ Việt Nam đang hướng tới cột mốc bốn năm liên tiếp giành chức vô địch, nối tiếp thành công của Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đức Sơn và Nguyễn Tuấn Anh trong ba mùa gần nhất.

Với cục diện hiện tại, vòng chung kết hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt, nơi các golfer Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội tạo nên dấu ấn.