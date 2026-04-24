Nhận định Sunderland vs Nottingham Forest, 02h00 ngày 25/4: Ánh sáng trời Âu

TPO - Nhận định bóng đá Sunderland vs Nottingham Forest, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tại sân nhà Ánh sáng, Sunderland có cơ hội vươn tới nhóm dự Cúp châu Âu. Ánh sáng trời Âu đang vẫy gọi Mèo đen.

Nhận định trước trận đấu Sunderland vs Nottingham Forest

Sunderland sẽ tiếp đón Nottingham Forest ở vòng 34 Premier League. Đây là màn so tài rất đáng chú ý, bởi cả hai đội đều còn mục tiêu rõ ràng ở giai đoạn cuối mùa. Sunderland đang mơ về một vị trí dự cúp châu Âu, trong khi Nottingham Forest vẫn phải chiến đấu để bảo toàn suất trụ hạng.

Với Sunderland, đây là một mùa giải vượt ngoài kỳ vọng. Sau khi trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh lần đầu kể từ mùa 2016/17, đội bóng của HLV Regis Le Bris không hề tỏ ra choáng ngợp. Sau 33 vòng, “Mèo đen” giành 12 chiến thắng, 10 trận hòa và 11 thất bại, qua đó đứng thứ 11 với 46 điểm.

Trong số các đội thăng hạng, Sunderland vốn là đội có vị thế thấp nhất (chỉ có vé ở vòng play-off) nhưng lại thể hiện tốt nhất. Burnley đã rớt hạng, Leeds cũng mới trụ hạng an toàn còn Sunderland thậm chí đang mơ về Cúp châu Âu.

Khoảng cách giữa họ và vị trí thứ 6 của Brighton chỉ là 4 điểm, trong khi Sunderland đá ít hơn 1 trận. Điều đó đồng nghĩa cơ hội chen chân vào nhóm dự Cúp châu Âu vẫn hoàn toàn rộng mở nếu họ biết chắt chiu những trận như thế này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Sunderland vs Nottingham Forest

Dù vậy, thử thách với Sunderland không hề nhỏ. Premier League mùa này có cuộc cạnh tranh rất sít sao ở khu vực giữa bảng xếp hạng, khi khoảng cách từ vị trí thứ 6 đến thứ 14 chỉ là 8 điểm. Chỉ một cú sẩy chân cũng có thể khiến cục diện đổi khác.

Sunderland vẫn có quyền tự quyết ở cuộc đua dự Cúp châu Âu

Sunderland lại vừa trải qua thất bại đau đớn 3-4 trước Aston Villa, trận đấu mà họ để thủng lưới bàn quyết định ở phút 90+3. Thất bại ấy chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng là động lực để đội chủ nhà trở lại mạnh mẽ hơn. Trên sân nhà, Sunderland vẫn khá đáng gờm với 8 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ 3 thất bại sau 16 trận sân nhà tại giải.

Bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest bước vào trận này với phong độ rất tích cực. Đội bóng của HLV Vitor Pereira thắng 4 và hòa 3 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Riêng tại Premier League, họ thắng 2 và hòa 3 ở 5 vòng gần đây, trong đó có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tottenham.

Nhờ chuỗi trận đó, Forest đã leo lên vị trí thứ 16 với 36 điểm, hơn nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Họ chưa an toàn, nhưng áp lực đã giảm đi rất nhiều.

Điều khiến Nottingham Forest được đánh giá là đối thủ khó chịu nằm ở sự lì lợm và tinh thần đang lên cao. Tuy nhiên, lịch thi đấu cuối mùa của họ rất nặng, khi lần lượt phải gặp Sunderland, Chelsea, Newcastle, Man United và Bournemouth.

Chưa kể đội bóng này còn đá bán kết Europa League. Trong bối cảnh đó, Nottingham khó có thể chiến đấu với 100% khả năng như Sunderland.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Nottingham Forest

Về lực lượng, Sunderland chắc chắn không có Omar Alderete, Simon Moore và Romaine Mundle. Ngoài ra, Jocelin Ta Bi, Bertrand Traore và Nilson Angulo vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Ở phía Forest, danh sách chấn thương cũng không ngắn với Murillo, Dan Ndoye, Willy Boly, Nicolo Savona, John Victor và Callum Hudson-Odoi. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể tới cách vận hành chiến thuật của cả hai đội.