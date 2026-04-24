Nhận định HAGL vs Hải Phòng, 18h00 ngày 24/4: Cục diện khó đoán

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs Hải Phòng, LPBank V.League 1-2025/26, lúc 18h00 ngày 24/4. HAGL và Hải Phòng đều bất ổn ở giai đoạn này, do đó khó hình dung ra kịch bản trận đấu sẽ như thế nào.

Nhận định trước trận HAGL vs Hải Phòng

HAGL thất bại với tỷ số tối thiểu trên sân Thể Công ở vòng gần nhất. Thầy trò huấn luyện viên Quang Trãi vẫn thể hiện bộ mặt khó lường tại V.League. Họ có thể thắng Nam Định trong một ngày đẹp trời, sau đó gục ngã. Xa hơn nữa là HAGL thua Ninh Bình và SHB Đà Nẵng.

Hải Phòng thì bất ngờ thua 0-1 trên sân Hà Tĩnh, qua đó bị cắt đứt chuỗi 2 trận thắng liên tiếp. Với thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, họ nỗ lực để chen chân vào nhóm có huy chương. Sau lưng Hải Phòng là khoảng cách đủ an toàn với nhóm "đèn đỏ", do đó áp lực của họ không cao. Ngược lại, HAGL phải tiếp tục tích điểm để trụ hạng vì vị trí của họ với nhóm nguy hiểm chỉ là 6 điểm.

HAGL chơi không tốt trên sân nhà Pleiku từ đầu mùa này. Họ thua Ninh Bình, hòa Đà Nẵng, thua Công an TPHCM trong 3 trận gần nhất. Đội bóng phố núi không có một điểm tựa để tự tin đặt mục tiêu chiến thắng trước mỗi vòng. Vì với họ, chơi ở sân nhà hay sân khách không quan trọng. Với Hải Phòng, phong độ sân khách của họ cũng rất tệ khi thua Hà Tĩnh, Thể Công, SLNA, Hà Nội, Becamex TPHCM trong 5 trận gần nhất thi đấu xa nhà.

HAGL cần giành trọn 3 điểm để trụ hạng, đó là mục tiêu duy nhất cho thầy trò HLV Quang Trãi. Trước giờ bóng lăn, xuất hiện tin đồn HLV Chu Đình Nghiêm có thể chia tay Hải Phòng để chuyển tới bến đỗ lớn hơn từ mùa sau. Có nhiều điều đang tác động tâm lý của các cầu thủ Hải Phòng và cùng chờ xem họ vượt qua khó khăn như thế nào.

Phong độ, thành tích đối đầu HAGL vs Hải Phòng

Ở trận đấu lượt đi trên sân Lạch Tray mùa này, Hải Phòng thắng 3-0. Trong chuỗi 5 trận gần nhất 2 đội gặp nhau, thành tích chia đều cho đôi bên. Mỗi đội có 2 chiến thắng và một trận hòa. Tính riêng trận đấu tại sân Pleiku, HAGL thắng Hải Phòng 2 trận liên tiếp. Đó là động lực để đội bóng phố núi tiếp tục khiến Hải Phòng sa lầy trên sân Pleiku.