Nhận định Ninh Bình vs Hà Nội, 18h00 ngày 24/4: Trận cầu '6 điểm'

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình vs Hà Nội FC, vòng 20 LPBank V.League 2025/26, lúc 18h00 ngày 24/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ninh Bình đang thăng hoa với chuỗi 4 trận thắng ấn tượng, trong khi Hà Nội FC cũng đạt phong độ cao và quyết tâm rút ngắn khoảng cách 4 điểm.

Nhận định trước trận đấu

Trận đấu giữa Ninh Bình và Hà Nội FC lúc 18h ngày 24/4 được xem là tâm điểm của vòng 20 LPBank V.League 2025/26, khi cả hai cùng hướng đến mục tiêu chen chân vào top 3.

Ninh Bình bước vào cuộc tiếp đón này với phong độ cao. Đội bóng Cố đô Hoa Lư đang sở hữu chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 3 trận tại V.League. Đáng chú ý, chiến thắng 3-0 trước PVF-CAND ở vòng 19 không chỉ giúp họ củng cố vị trí trong nhóm đầu mà còn tạo cú hích lớn về tinh thần. Với 37 điểm hiện có, Ninh Bình (hạng 3) đang nắm lợi thế trong cuộc đua top 3 và hoàn toàn có thể gia tăng cách biệt nếu giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Trong khi đó, Hà Nội FC cũng cho thấy sự ổn định đáng kể. Đội bóng Thủ đô vừa có 2 chiến thắng liên tiếp trước Becamex TP.HCM và Hà Tĩnh, ghi tổng cộng 7 bàn thắng. Nếu không tính trận thua bất ngờ trước Hải Phòng, đoàn quân của HLV Harry Kewell đã có thể nối dài chuỗi thắng lên con số 5. Hiện Hà Nội FC (hạng 4) đang có 33 điểm, kém Ninh Bình 4 điểm và buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi trong cuộc cạnh tranh trực tiếp.

Xét về ý nghĩa, đây là trận đấu mang tính “6 điểm”. Ninh Bình cần chiến thắng để giữ vững vị trí trong top 3, thậm chí thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Ngược lại, Hà Nội FC không còn nhiều lựa chọn ngoài việc giành 3 điểm nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua giành huy chương.

Về lực lượng, hai đội được đánh giá khá cân bằng với nhiều tuyển thủ Quốc gia trong đội hình. Hà Nội FC có những cái tên giàu kinh nghiệm như Hoàng Hên, Duy Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải, trong khi Ninh Bình sở hữu Đặng Văn Lâm, Hoàng Đức, Đức Chiến hay Tiến Anh. Chất lượng ngoại binh của cả hai cũng là điểm nhấn, hứa hẹn tạo nên thế trận có chuyên môn cao.

Dù vậy, mỗi đội đều có những vấn đề riêng. Ninh Bình dù có phong độ tốt nhưng lối chơi phòng ngự phản công dưới thời HLV Vũ Tiến Thành chưa thực sự phát huy hết tiềm năng của dàn cầu thủ. Trong khi đó, Hà Nội FC sẽ thiếu vắng Thành Chung vì án treo giò, ảnh hưởng nhất định đến hàng thủ.

Lợi thế sân nhà giúp Ninh Bình có thêm điểm tựa, nhưng với phong độ ghi bàn ấn tượng và quyết tâm “đòi nợ” sau thất bại lượt đi, Hà Nội FC hoàn toàn có cơ sở để tạo nên một trận đấu cân bằng.

Thông tin lực lượng

Ninh Bình có trong tay lực lượng mạnh nhất, trong khi Hà Nội FC chịu tổn thất đáng kể khi trung vệ Nguyễn Thành Chung vắng mặt vì án treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Becamex TP.HCM.

Đội hình dự kiến

Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Marcelino, Quang Nho, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane, Quốc Việt, Friday.

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Thắng, Văn Toàn, Đình Hai, Hoàng Hên, Hai Long, Văn Quyết, Fisher, Floro Daniel.

Dự đoán tỷ số: Ninh Bình 1-1 Hà Nội FC

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

