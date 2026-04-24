Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, 19h30 ngày 24/4: Chức vô địch trong tầm tay

TPO - Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, chung kết U17 Đông Nam Á 2026 lúc 19h30 ngày 19/4 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia. U17 Việt Nam đang thể hiện sức mạnh vượt trội và hứa hẹn sẽ đánh bại U17 Malaysia để lên ngôi vô địch.

Nguyễn Lực và các đồng đội đang đạt phong độ rất cao. Ảnh: VFF

U17 Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi có cơ hội trở thành đội tuyển vô địch giải U17 Đông Nam Á nhiều lần nhất. Kể từ khi giải đấu này ra đời vào năm 2002, U17 Việt Nam đã 3 lần lên ngôi vào các năm 2006, 2010 và 2017, ngang bằng thành tích của Thái Lan và Australia.

Ở giải đấu năm nay, U17 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi U17 Australia thua chính U17 Việt Nam tại vòng bán kết. Cả hai đội đều không còn cơ hội nâng cao thành tích, nhưng điều đó lại nằm trong tầm tay của U17 Việt Nam.

Thực tế, U17 Việt Nam đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở U17 Đông Nam Á 2026. Đội bóng của HLV Cristiano Roland bất bại ở vòng bảng, ghi 14 bàn và không thủng lưới lần nào. Ở lượt trận cuối vòng bảng, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tìm cách thua đậm U17 Indonesia để tránh gặp U17 Australia ở bán kết, nhưng đội bóng của Cristiano Roland vẫn chơi sòng phẳng để đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Đến bán kết, U17 Việt Nam chứng minh tại sao họ không quan tâm đến việc tránh né bất cứ đối thủ nào. Trước U17 Australia được đánh giá cao hơn và bị thủng lưới sớm, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn thi đấu đầy bản lĩnh và ngược dòng đẹp mắt để thẳng tiến vào chung kết.

Ở trận đấu quyết định tối nay, U17 Việt Nam sẽ gặp lại U17 Malaysia, đội bóng từng thua chúng ta 0-4 ở vòng bảng. Trong trận đấu đó, U17 Việt Nam áp đảo hoàn toàn và dẫn trước 3-0 chỉ sau hiệp đầu tiên. Cho dù U17 Malaysia thể hiện sự tiến bộ rõ ràng sau đó, nhưng chất lượng chuyên môn giữa hai đội vẫn rất chênh lệch.

U17 Malaysia vừa có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U17 Lào và đạt trạng thái tốt về cả thể lực lẫn tinh thần cho trận chung kết. Đội bóng của HLV Shukor Adan tràn đầy quyết tâm “trả nợ” trước U17 Việt Nam, và điều đó có thể khiến trận đấu trở nên khó lường hơn.

U17 Việt Nam từng thắng dễ U17 Malaysia ở vòng bảng. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, chỉ quyết tâm là không đủ để U17 Malaysia san bằng khoảng cách với U17 Việt Nam ở thời điểm này. Dưới tài cầm quân của Cristiano Roland, U17 Việt Nam biết cách làm chủ thế trận và có khả năng tăng tốc, tạo sức ép cũng như cơ hội ghi bàn với những bài vở chiến thuật rõ ràng. Đây có thể xem là yếu tố tạo ra sự khác biệt lớn nhất giữa các đội tuyển ở cấp độ trẻ này, và là chìa khóa giúp U17 Việt Nam ngược dòng trước U17 Australia vốn mạnh hơn rất nhiều về thể chất.