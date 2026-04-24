Nhận định Real Betis vs Real Madrid, 2h00 ngày 25/4: Chuyến đi gian khó

Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Andalusia đang duy trì phong độ tương đối ổn định. Sau 32 vòng đấu, họ tích lũy 49 điểm và vững vàng ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng. Khoảng cách 5 điểm so với đội xếp ngay phía sau là Celta Vigo mang lại cho Betis lợi thế nhất định trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Dù vậy, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, và bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến họ phải trả giá.

Một trong những điểm tựa lớn của Betis mùa này chính là sân nhà. Họ đã giành 26 điểm sau 15 lần đón khách, chỉ để thua vỏn vẹn 3 trận. Lối chơi kỷ luật, giàu tính tổ chức cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt giúp Betis thường xuyên gây khó khăn cho các đối thủ mạnh hơn. Điều này càng được củng cố khi nhìn vào thành tích đối đầu với Real Madrid trong những năm gần đây.

Dù bị đánh giá thấp hơn về lực lượng, Betis không ít lần khiến đội bóng hoàng gia phải vất vả. Mùa trước, họ từng giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid trên sân nhà, dù sau đó phải nhận thất bại đậm 1-5 tại Bernabeu hồi đầu năm nay. Nếu xét rộng hơn, trong 6 lần chạm trán gần nhất tại La Liga, Betis chỉ thua 2 trận, hòa 3 và thắng 1. Thống kê cho thấy họ không hề lép vế hoàn toàn trước đối thủ giàu truyền thống này.

Ở phía bên kia, Real Madrid vừa có chiến thắng 2-1 trước Alavés. Trong trận đấu đó, hai ngôi sao tấn công Mbappe và Vinícius Jr đã tỏa sáng đúng lúc, mang về ba điểm quý giá cho đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, cơ hội cạnh tranh chức vô địch không còn nhiều đối với Los Blancos, khi họ đang kém Barcelona tới 9 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu. Trước đó, Real Madrid từng trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, khiến họ tự làm khó mình trong cuộc đua đường dài.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Real Madrid vẫn là một thế lực đáng gờm, đặc biệt là khi thi đấu xa nhà. Họ đang sở hữu thành tích sân khách tốt thứ hai tại La Liga mùa này với 30 điểm sau 15 trận, trong đó có tới 9 chiến thắng. Khả năng thi đấu bản lĩnh, cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp, giúp đội bóng hoàng gia luôn biết cách vượt qua áp lực trong những trận cầu quan trọng.

Cuộc đối đầu giữa Betis và Real Madrid hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Một bên là đội chủ nhà đang khát điểm để giữ vững vị trí trong top 5, bên kia là ông lớn vẫn nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch. Sự cân bằng về phong độ cùng những thống kê đối đầu không quá chênh lệch khiến trận đấu này trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Betis vs Real Madrid

Thông tin lực lượng Real Betis vs Real Madrid

Real Betis thiếu Firpo do chấn thương. Diego Llorente và Angel Ortiz bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Real Madrid không có sự phục vụ của Rodrygo, Courtois, Militao và Guler.

Đội hình dự kiến Real Betis vs Real Madrid

Real Betis: Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Amrabat, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Hernandez.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Bellingham, Tchouameni, Diaz; Vinicius, Mbappe.

Dự đoán tỷ số Real Betis 2-3 Real Madrid