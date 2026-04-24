Hơn 3.000 VĐV tham dự giải chạy Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc 2026

Trọng Đạt

TPO - Giải chạy Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc 2026 sẽ diễn ra tại Nghệ An từ ngày 1-2/5, quy tụ hơn 3.000 vận động viên trong và ngoài nước.

Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1-2/5 tại Nghệ An.

Giải năm nay dự kiến quy tụ hơn 3.000 vận động viên, trong đó có gần 700 cán bộ, chiến sĩ đến từ 30 công an đơn vị, địa phương, cùng đông đảo người yêu chạy bộ trong nước và quốc tế.

Bên cạnh các cự ly đã tổ chức từ mùa trước gồm 5km, 10km và 21km, ban tổ chức bổ sung thêm hai nội dung mới là 1km (Family Run) và marathon 42km. Việc mở rộng hệ thống cự ly, từ phong trào đến chuyên nghiệp, cho thấy định hướng xây dựng giải đấu trở thành một thương hiệu uy tín trên bản đồ marathon Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho phong trào thể thao địa phương và lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Điểm nhấn của mùa giải 2026 là cung đường chạy xuyên tâm giàu cảm hứng, xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, đi qua các tuyến phố Trường Thi, Lê Nin và đặc biệt là cung đường dài trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Thời điểm tổ chức trùng với Lễ hội Làng Sen và Festival du lịch Cửa Lò, hứa hẹn tạo nên bầu không khí lễ hội thể thao sôi động, giàu bản sắc.

Phát biểu tại họp báo, ông Trần Đức Phấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các vận động viên. Về y tế, bên cạnh lực lượng y tế địa phương, ban tổ chức còn có sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, phối hợp chặt chẽ với tiểu ban y tế nhằm chủ động ứng phó mọi tình huống phát sinh. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tại Nghệ An đã hoàn tất, từ cung đường thi đấu đến các phương án đảm bảo an ninh, an toàn ở mức cao nhất.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện thể thao, việc tổ chức giải chạy tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc. Đây là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân bày tỏ lòng tri ân và sự tôn kính đối với Bác Hồ, đồng thời lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người một cách thiết thực.

Thông qua giải chạy, ban tổ chức kỳ vọng truyền đi thông điệp về rèn luyện thể chất gắn với rèn luyện ý chí, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân; thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng, và rộng hơn là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì xã hội, nơi mỗi bước chạy không chỉ vì bản thân mà còn vì an ninh Tổ quốc.

