Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phó chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang: Hiệu quả mô hình phối hợp giữa lực lượng Công an và doanh nghiệp

Vĩnh Xuân

TPO - Chiều 24/4, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T Group đã công bố thoả thuận nguyên tắc giữa 2 đơn vị.

anh-chup-man-hinh-2026-04-24-luc-160119.png
T&T sẽ đồng hành, tài trợ các hoạt động trọng tâm của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam trong năm 2026 (ảnh V.A)

Theo đó Tập đoàn T&T sẽ đồng hành, tài trợ cho các hoạt động trọng điểm của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam trong năm 2026. Cụ thể bao gồm: phối hợp tổ chức và hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội; đồng hành cùng Đoàn Thể thao CAND tham dự Đại hội thể thao châu Á (Asiad 20 tại Nagoya, Nhật Bản); đồng hành tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Dịch vụ khẩn cấp khu vực châu Á-châu Đại Dương (APES Games), phát triển chương trình tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội bóng bàn CAND-T&T tại Giang Tây (Trung Quốc).

Phó chủ tịch T&T Group, ông Đỗ Vinh Quang cho biết thực tiễn đã cho thấy rõ hiệu quả mô hình phối hợp giữa lực lượng công an và doanh nghiệp. Với định hướng đúng và cách làm bài bản, thể thao hoàn toàn có thể phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.

anh-chup-man-hinh-2026-04-24-luc-162441.png

Môn bóng bàn là điểm sáng tiêu biểu dựa trên hợp tác giữa Tập đoàn T&T và Hiệp hội thể thao CAND từ năm 2024. CLB bóng bàn CAND-T&T đã có bước tiến rõ nét khi giành 2 HCV, 3 HCB tại giải bóng bàn Vô địch toàn quốc năm 2024 (xếp thứ 3 toàn đoàn) và tiếp tục bứt phá trong năm 2025 với 3 HCV, 3 HCĐ, vươn lên xếp thứ 2 toàn đoàn.

Các gương mặt nổi bật của đội bóng bàn CAND-T&T có thể kể đến Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc, là chủ lực của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại các kỳ SEA Games.

