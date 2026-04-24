Phó chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang: Hiệu quả mô hình phối hợp giữa lực lượng Công an và doanh nghiệp

T&T sẽ đồng hành, tài trợ các hoạt động trọng tâm của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam trong năm 2026 (ảnh V.A)

Theo đó Tập đoàn T&T sẽ đồng hành, tài trợ cho các hoạt động trọng điểm của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam trong năm 2026. Cụ thể bao gồm: phối hợp tổ chức và hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội; đồng hành cùng Đoàn Thể thao CAND tham dự Đại hội thể thao châu Á (Asiad 20 tại Nagoya, Nhật Bản); đồng hành tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Dịch vụ khẩn cấp khu vực châu Á-châu Đại Dương (APES Games), phát triển chương trình tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội bóng bàn CAND-T&T tại Giang Tây (Trung Quốc).

Phó chủ tịch T&T Group, ông Đỗ Vinh Quang cho biết thực tiễn đã cho thấy rõ hiệu quả mô hình phối hợp giữa lực lượng công an và doanh nghiệp. Với định hướng đúng và cách làm bài bản, thể thao hoàn toàn có thể phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.

Môn bóng bàn là điểm sáng tiêu biểu dựa trên hợp tác giữa Tập đoàn T&T và Hiệp hội thể thao CAND từ năm 2024. CLB bóng bàn CAND-T&T đã có bước tiến rõ nét khi giành 2 HCV, 3 HCB tại giải bóng bàn Vô địch toàn quốc năm 2024 (xếp thứ 3 toàn đoàn) và tiếp tục bứt phá trong năm 2025 với 3 HCV, 3 HCĐ, vươn lên xếp thứ 2 toàn đoàn.

Các gương mặt nổi bật của đội bóng bàn CAND-T&T có thể kể đến Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc, là chủ lực của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại các kỳ SEA Games.

