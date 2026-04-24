Đâu là sự khác biệt giúp U17 Việt Nam đè bẹp U17 Malaysia ở chung kết?

TPO - Tiền vệ Đào Quý Vương ghi bàn quan trọng giúp U17 Việt Nam mở tỷ số ở trận chung kết. Sau đó, từ lối chơi "bao sân" của Quý Vương, "Chiến binh sao vàng" dễ dàng áp đặt thế trận khiến U17 Malaysia phải co cụm phòng ngự.

Đoàn quân của HLV Roland đã thắng thuyết phục Malaysia ở vòng bảng. Sau một hành trình ngắn ngủi, 2 đội tái đấu ở chung kết. HLV Shukor Adan nói rằng U17 Malaysia đã chuẩn bị kỹ và sẵn sàng cho trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Dẫu vậy, thực tế những gì diễn ra trên sân là thế trận một chiều và U17 Việt Nam không tốn nhiều sức để giành chức vô địch.

Tiền vệ Quý Vương, một trong những người hùng thầm lặng của U17 Việt Nam tại giải đấu năm nay, đã tỏa sáng ở chung kết. Tài năng của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam sau tình huống tổ chức đá phạt góc. Cú sút của Quý Vương đưa bóng đi không căng nhưng hiểm hóc. Kể từ đó, U17 Việt Nam thoải mái áp đặt thế trận. U17 Malaysia rơi vào thế rượt đuổi nhưng gần như không cầm được bóng để tổ chức tấn công.

Ngay ở phút đầu tiên, Quý Vương để lại dấu ấn với 2 tình huống đánh chặn liên tiếp ở giữa sân khi cầu thủ Malaysia cầm bóng. Nếu Quý Vương không kịp can thiệp trong pha bóng đó, đối thủ sẽ có cơ hội phản công.

Từ đầu giải U17 Đông Nam Á, Quý Vương là chốt chặn không thể thay thế của HLV Roland. Anh đảm đương vai trò tiền vệ phòng ngự, thường xuyên lui về phần sân nhà để nhận bóng từ trung vệ và luân chuyển lên trên. Trước trận chung kết, Quý Vương gây chú ý trên mạng xã hội vì những tình huống phát động tấn công chuẩn xác từ giữa sân. Cộng đồng mạng so sánh Quý Vương với Lương Xuân Trường vì cách chơi có nhiều điểm tương đồng, rõ ràng nhất là tư duy chuyển trạng thái tấn công bằng bóng dài.

Pha quan sát và chuyền xẻ nách ấn tượng của Quý Vương.

Tình huống ở phút 45+3 thể hiện đầy đủ phẩm chất tốt nhất của tiền vệ mang áo số 6. Quý Vương nhận bóng từ giữa sân, giữ 2 nhịp và mất khoảng 3 giây để quan sát trước khi thực hiện đường chuyền "xẻ nách" nhạy cảm cho đồng đội thoát xuống. Đường chuyền sáng tạo của Quý Vương đưa bóng đi nửa vời, xem qua góc quay truyền hình ngỡ như sẽ bị chặn lại dễ dàng nhưng vẫn đến đúng điểm rơi.

Với cách thống kê của các chuyên trang dữ liệu, đường chuyền của Quý Vương ở phút 45+3 sẽ tính là một đường key pass (chuyền bóng mở ra cơ hội tấn công thuận lợi). Tiếc rằng cầu thủ tiếp theo của U17 Việt Nam nhận bóng và thực hiện đường căng ngang chưa đủ sắc sảo vào khu vực cấm địa.

Quý Vương một lần nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tiền vệ còn lại của U17 Việt Nam như Minh Thủy cũng thi đấu ấn tượng để giúp tuyến giữa cầm bóng áp đảo hoàn toàn. Các học trò của HLV Roland hoàn toàn thoải mái để tổ chức tấn công trong trận này, tạo ra rất nhiều cơ hội và chuyển hóa thành 3 bàn thắng.

Trở lại với câu chuyện Quý Vương bất ngờ "gây bão" trên mạng xã hội vài ngày qua. Từ góc nhìn của các khán giả, bóng đá Việt Nam vốn khan hiếm mẫu tiền vệ trung tâm có thể thực hiện những đường chuyền dài để chuyển trạng thái tấn công hoặc tổ chức phản công có độ chính xác cao. Xuân Trường từng là của hiếm của bóng đá Việt Nam nhưng vấn đề thể lực, chấn thương và tốc độ khiến cựu tiền vệ HAGL không tiến xa như kỳ vọng.

Quý Vương (trái), trái tim của hàng tiền vệ U17 Việt Nam. Ảnh: ﻿VFF.

Một cổ động viên bình luận: "Quý Vương làm gợi nhớ hình ảnh ngày nào của Xuân Trường nhưng khác đàn anh ở chỗ thi đấu quyết liệt và khả năng tranh chấp có vẻ tốt hơn. Đây chính là tương lai của bóng đá Việt Nam".

Vị trí tiền vệ phòng ngự chính là nền tảng của mọi đội bóng hàng đầu trên thế giới hiện tại. Với những nhân tố như Quý Vương, bóng đá Việt Nam có thêm một niềm hy vọng về việc sẽ có mẫu tiền vệ "mỏ neo" xuất sắc trong tương lai. Tất nhiên, đó là câu chuyện của 5-10 năm nữa. Quý Vương cho thấy khả năng vượt trội ở giải đấu U17 Đông Nam Á năm nay nhưng để tiến lên bóng đá chuyên nghiệp và khẳng định chắc chắn vị thế, đòi hỏi tiền vệ này phải giữ đôi chân trên mặt đất.