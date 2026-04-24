Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

'Giữ chân' HLV Polking, CLB Công an Hà Nội phát tín hiệu tham vọng lớn

Trọng Đạt

CLB Công an Hà Nội tiếp tục đặt niềm tin vào Alexandre Polking, kỳ vọng duy trì phong độ và bứt phá ở các đấu trường trong nước lẫn quốc tế.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) ngày 24/4 tổ chức lễ ký kết gia hạn hợp đồng với HLV trưởng Alexandre Polking và các cộng sự, gồm chuyên gia phân tích Da Silva Marcelino, HLV thể lực Paulo Alexandre và HLV thủ môn Bardi Valdi. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm duy trì sự ổn định về chuyên môn và củng cố nền tảng phát triển lâu dài cho đội bóng ngành Công an.

Việc tiếp tục gắn bó với HLV Polking cho thấy niềm tin của lãnh đạo CAHN vào năng lực quản lý, định hướng chiến thuật cũng như tinh thần đồng hành của ban huấn luyện. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia mang hai dòng máu Đức - Brazil, CAHN đã định hình lối chơi giàu bản sắc, thi đấu kỷ luật và duy trì sức cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng - Phó Chủ tịch CLB Bóng đá Công an Hà Nội - nhấn mạnh: “Việc gia hạn hợp đồng hôm nay không chỉ là sự tiếp nối về mặt chuyên môn, mà còn là sự khẳng định niềm tin, trách nhiệm và cam kết đồng hành lâu dài giữa Ban huấn luyện và CLB. Chúng tôi tin tưởng rằng, với năng lực và tinh thần cống hiến của mình, HLV trưởng Alexandre Polking cùng các cộng sự sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng chinh phục những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới".

Về phần mình, HLV Alexandre Polking bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo CLB, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng các cộng sự và cầu thủ xây dựng một tập thể giàu khát vọng, hướng tới những danh hiệu mới.

Động thái giữ chân ban huấn luyện cho thấy CAHN đang theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, với mục tiêu không chỉ duy trì vị thế hàng đầu V.League mà còn vươn tầm, trở thành đại diện xứng đáng của bóng đá Việt Nam ở sân chơi khu vực và châu lục.

