CĐV Malaysia: Chúng ta như gã học sinh đối đầu U17 Việt Nam

TPO - Một cổ động viên Malaysia nhận định trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 cho thấy khác biệt quá lớn về tư duy và kinh nghiệm giữa 2 đội.

Trên mạng xã hội X, fanpage Liên đoàn Bóng đá Malaysia cập nhật kết quả sau trận chung kết U17 Đông Nam Á diễn ra vào tối 24/4. Một tài khoản có tên Azrin Mohd Azidin bình luận: "Có sự khác biệt cực lớn về tư duy, lối chơi và kinh nghiệm. U17 Việt Nam cử đội hình theo đúng lứa tuổi 17 cho giải này, đồng thời chuẩn bị hướng tới giải U17 châu Á. Trong khi U17 Malaysia chọn các em ở độ tuổi 15-16".

"Malaysia phải đầu tư cho giải đấu nếu muốn cạnh tranh. Trận đó (chung kết U17 Đông Nam Á - PV) như một cuộc đối đầu giữa những gã học sinh và một U17 Việt Nam được huấn luyện bài bản, giàu kinh nghiệm".

CĐV khác của Malaysia là Paan Kun nhận định: "Lẽ ra phải hòa 0-0 chứ nhưng biết làm sao được. Trước U17 Việt Nam, chúng ta thua trên mọi phương diện".

"Có quá nhiều điểm yếu ở U17 Malaysia. Chúng ta để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ. Cầu thủ Malaysia giữ bóng quá lâu, chậm chạp và thiếu tốc độ. U17 Malaysia giành được vị trí á quân là thành tích tốt nhất rồi", CĐV Azmiabdullah thừa nhận.

CĐV Faisal Abdullah chia sẻ ngắn gọn: "Chúng ta cần nhiều hơn thế để bắt kịp Việt Nam".

Ở trận chung kết, đoàn quân của HLV Roland dễ dàng giành chiến thắng 3-0 nhờ 3 pha lập công của Đoàn Quý Vương và Nguyễn Văn Dương (cú đúp). Cục diện trận đấu ở chung kết so với 90 phút 2 đội gặp nhau ở vòng bảng không khác biệt. U17 Việt Nam dễ dàng cầm bóng chủ động và liên tục gây sức ép. 3 bàn vẫn là khoảng cách ít so với số cơ hội mà U17 Việt Nam tạo ra ở trận này.