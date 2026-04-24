'Đè bẹp' U17 Malaysia, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á đầy thuyết phục

TPO - Không có bất ngờ nào ở trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026. U17 Việt Nam một lần nữa thi đấu vượt trội U17 Malaysia và giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.

foul HẾT GIỜ! U17 Việt Nam 3-0 U17 Malaysia Thêm một màn trình diễn xuất sắc nữa của U17 Việt Nam tại giải U17 Đông Nam Á. Chiến thắng 3-0 giúp thầy trò HLV Roland lên ngôi vô địch đầy xứng đáng. Kết quả này cũng giúp Việt Nam trở thành đội tuyển vô địch nhiều lần nhất lịch sử giải đấu (4 lần). var VAR! Fareez thoát thẻ đỏ phút chót 90+3': Trọng tài cho rằng Fareez đã phạm lỗi từ phía sau ngăn cản Ngọc Sơn thoát xuống đối mặt với thủ môn U17 Malaysia và quyết định rút thẻ đỏ. Tuy nhiên, tổ VAR yêu cầu ông kiểm tra lại. Sau khi xem lại video, trọng tài xác định Fareez đã vào trúng bóng và xóa bỏ thẻ đỏ. time Hiệp 2 có 3 phút bù giờ report Không có cơ hội cho U17 Malaysia 86': Trận đấu đang trôi về những phút cuối và không có dấu hiệu nào cho thấy U17 Malaysia có thể ghi bàn danh dự. report Nguyễn Lực dứt điểm không thành 82': Sau sai lầm của hậu vệ U17 Malaysia, Nguyễn Lực xử lý bóng bình tĩnh tạo tư thế dứt điểm thuận lợi nhưng anh lại sút bóng vọt xà ngang. report KHÔNG VÀO! Việt Nam suýt lập công 80': Số 7 của U17 Việt Nam - Việt Nam bật nhả một hai với đồng đội và thoát xuống dứt điểm cực mạnh. Tuy nhiên, bóng đi trúng vị trí của thủ môn U17 Malaysia rất đáng tiếc. report U17 Việt Nam giảm tốc độ chơi bóng 71': Sau khi dẫn trước 3-0, U17 Việt Nam đã giảm tốc độ chơi bóng và hạn chế va chạm. Đây là điều chỉnh hợp lý khi phần thắng đã nghiêng hẳn về đội bóng áo đỏ. report U17 Malaysia hoàn toàn bế tắc 65': U17 Malaysia không thể lên bóng tấn công cho dù đang bị dẫn trước 3-0. report Nguyễn Lực nổi nóng 57': Aqif vào bóng ác ý với Nguyễn Lực từ phía sau khiến số 10 của U17 Việt Nam nổi nóng. Rất may các cầu thủ áo đỏ kịp thời ngăn cản Nguyễn Lực xô xát với đối thủ. goal VÀO! Văn Dương lập cú đúp 54': U17 Việt Nam phản công nhanh, Trí Dũng thoát xuống bên cánh phải và căng ngang dọn cỗ cho Văn Dương ghi bàn dễ dàng. Trọng tài biên phất cờ báo việt vị nhưng tổ VAR vào cuộc kiểm tra lại tình huống này. Kết quả, VAR xác định Trí Dũng không việt vị. 3-0 cho U17 Việt Nam! report Văn Dương dứt điểm nguy hiểm 50': U17 Việt Nam phản công nhanh, Văn Dương tung ra cú sút lòng trong chân phải sở trường nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ môn U17 Malaysia. substitution Sỹ Bách, Đại Nhân rời sân sớm 46': Sau giờ nghỉ, HLV Roland quyết định rút Lê Sỹ Bách và Lê Trọng Đại Nhânra nghỉ và tung Đình Vỹ, Trí Dũng vào thay. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: U17 Việt Nam 2-0 U17 Malaysia Không có bất ngờ nào xảy ra ở chung kết. U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội và tạm thời dẫn trước U17 Malaysia 2-0 sau hiệp đầu tiên. goal VÀO! Văn Dương nâng tỷ số lên 2-0 45+4': U17 Việt Nam phản công nhanh, Nguyễn Lực chọc khe cho Văn Dương thoát xuống cực nhanh bên cánh trái. Trong lúc mọi người nghĩ số 11 sẽ căng ngang thì anh sút ngay vào góc gần, ghi bàn thắng đẹp mắt cho U17 Việt Nam. time Hiệp 1 có 6 phút bù giờ report KHÔNG VÀO! Nguyễn Lực sút phạt nguy hiểm 42': Từ góc rất hẹp, Nguyễn Lực bất ngờ sút phạt đưa bóng hướng thẳng về khung thành U17 Malaysia. Tuy nhiên, bóng vẫn đi trúng vị trí thủ môn Malaysia. yellow Fareez thoát thẻ đỏ 40': Hậu vệ U17 Malaysia, Fareez nhận thẻ vàng sau pha vào bóng rất nguy hiểm với Nguyễn Lực. Tổ VAR đã kiểm tra lại tình huống và đồng ý với trọng tài. report Chưa có bàn thắng thứ 2 cho U17 Việt Nam 35': U17 Việt Nam đang duy trì sức ép, nhưng chưa thể ghi bàn thứ 2. Các cầu thủ áo đỏ phối hợp khá bình tĩnh, nhưng thiếu chính xác ở pha dứt điểm cuối cùng. report U17 Việt Nam duy trì sức ép 30': U17 Việt Nam đang duy trì áp lực rất tốt lên hàng thủ U17 Malaysia. Các cầu thủ áo đỏ pressing rất rát và liên tục tìm cách tạt bóng vào vòng cấm đối thủ. report KHÔNG VÀO! Adam Muqri suýt phản lưới 24': Văn Dương xử lý và sút bóng đẹp mắt từ cánh trái, Adam Muqri đưa chân đỡ suýt khiến bóng bay vào lưới U17 Malaysia. report Muslim sút xa nguy hiểm 23': U17 Malaysia phản công nhanh. Số 11 Muslim quyết định sút xa và tạo ra pha bóng rất nguy hiểm. report KHÔNG VÀO! Đăng Khoa đánh đầu vọt xà ngang 20': Từ quả đá phạt của U17 Việt Nam, Đăng Khoa chọn đúng vị trí đánh đầu đưa bóng đập đất bật lên. Tuy nhiên, bóng bay cao hơn xà ngang U17 Malaysia và bay ra ngoài rất đáng tiếc. injury Sỹ Bách bị đau 18': Lê Sỹ Bách bị đau sau nỗ lực tạt bóng ở góc phải và bị hậu vệ U17 Malaysia kê chân. Anh cần sự trợ giúp của nhân viên y tế. goal VÀO! Quý Vương mở tỷ số cho U17 Việt Nam 11': Từ tình huống phạt góc của U17 Việt Nam, U17 Malaysia phá bóng lỗi và Quý Vương nhanh chân sút ngay. Bóng đi xuyên qua hàng thủ áo vàng và bay vào lưới. 1-0 cho U17 Việt Nam. report KHÔNG VÀO! Bóng trúng cột dọc U17 Malaysia 8': Cho dù đồng đội chuyền sâu, nhưng Lê Sỹ Bách vẫn tăng tốc khó tin và tung ra cú sút từ góc cực hẹp đưa bóng trúng cột dọc U17 Malaysia. report Sỹ Bách sút xa không thành 4': Từ pha phá bóng không tốt của U17 Malaysia, Sỹ Bách tung cú sút xa cực nhanh. Bóng đập người hậu vệ áo vàng bay hết biên ngang. Cầu thủ U17 Việt Nam cho rằng bóng đã chạm tay đối thủ trong vòng cấm, nhưng trọng tài nói không. start Trận đấu bắt đầu U17 Việt Nam được mặc trang phục màu đỏ truyền thống dù phải đóng vai "đội khách" ở trận chung kết hôm nay. report U17 Australia giành hạng 3 chung cuộc Ở trận tranh hạng 3 diễn ra chiều nay, U17 Australia đè bẹp U17 Lào với tỷ số 8-0. Trong đó, tiền đạo Georgio Hassarati ghi 5 bàn và nâng thành tích ở giải đấu lên tổng cộng 11 bàn. report HLV Roland giữ nguyên đội hình Cho dù U17 Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ, nhưng HLV Roland vẫn quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát giống trận bán kết gặp U17 Australia. Điều này cho thấy HLV người Brazil rất thận trọng ở trận này, ngay cả khi ông từng giúp U17 Việt Nam thắng đậm U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. tatic Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam

Kể từ khi giải U17 Đông Nam Á ra đời vào năm 2002, U17 Việt Nam đã 3 lần lên ngôi vào các năm 2006, 2010 và 2017, ngang bằng thành tích của Thái Lan và Australia. Trận chung kết tối nay là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam vượt lên, khi đối thủ của chúng ta là U17 Malaysia.

Ở trận ra quân tại vòng bảng, U17 Việt Nam từng đè bẹp U17 Malaysia 4-0. Trong trận đấu đó, U17 Việt Nam áp đảo hoàn toàn và dẫn trước 3-0 chỉ sau hiệp đầu tiên. Cho dù U17 Malaysia thể hiện sự tiến bộ rõ ràng sau đó, nhưng các chuyên gia cho rằng đội bóng áo đỏ vẫn nhỉnh hơn.

Vấn đề lớn nhất của U17 Việt Nam lúc này có lẽ là giữ được đà hưng phấn nhưng đồng thời không có tâm lý chủ quan. HLV Cristiano Roland cho rằng U17 Việt Nam vẫn cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng của giải. “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết”, ông nói.

Đánh giá về đối thủ U17 Malaysia, HLV Cristiano Roland nhận định đội bóng này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với lần đối đầu ở vòng bảng. “Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh.