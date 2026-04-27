Nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng qua đời

Hoài Văn

TPO - TS. Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương qua đời

Ngày 27/4, gia đình báo tin ông Vũ Ngọc Hoàng đã từ trần vào lúc 14h ngày 26/4 (nhằm ngày 10/3 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 74 tuổi. Linh cữu được quàn tại số nhà 1A đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bàn Thạch (thành phố Đà Nẵng).

ong-vu-ngoc-hoang.jpg
Ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Vũ Ngọc Hoàng sinh năm 1953, quê quán làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, Quảng Nam (cũ), nay là xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng. Ông có học vị tiến sĩ.

Từ tháng 8/2001 đến tháng 2/2008, ông Vũ Ngọc Hoàng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ). Tháng 2/2011, ông là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).

Ông cũng là tác giả cuốn sách "Con đường phía trước", tập tiểu luận chính trị - xã hội do Nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành tháng 10/2016.

Tháng 8/2019 ông giữ chức vụ Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Tháng 12/2020, tại Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 do Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức, ông được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội này.

Ông Vũ Ngọc Hoàng từng là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI. Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng”; Huy chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội”; Huy chương “Vì sự nghiệp Thanh tra Việt Nam”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông Y”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội”...

Thông tin tang lễ:

Lễ viếng từ lúc 9 giờ 00 phút, ngày 27/4 (nhằm ngày 11 tháng 3 năm Bính Ngọ).

Lễ truy điệu vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 29/4 (nhằm ngày 13 tháng 3 năm Bính Ngọ).

Di quan vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30/4 (nhằm ngày 14 tháng 3 năm Bính Ngọ).

Linh cữu ông được hỏa táng cùng ngày tại Đài Hóa thân An Phước Viên, thành phố Đà Nẵng.

