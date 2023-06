Tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan

TPO - Trong 6 tháng đầu năm, công an các đơn vị phát hiện gần 3.000 vụ, hơn 4.500 người phạm tội về kinh tế, tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an 6 tỉnh: Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Bắc Kạn.