Khách Tây khiêu vũ 'quên lối về' bên biển đêm Đà Nẵng

TPO - Bờ biển đêm Đà Nẵng trở thành điểm hẹn của những du khách nước ngoài có đam mê khiêu vũ. Họ mang không khí năng động, tươi mới, giàu cảm xúc đến cho thành phố.

Đi dọc bờ biển đường Võ Nguyên Giáp (thành phố Đà Nẵng) hàng đêm rất dễ bắt gặp những nhóm du khách nước ngoài cùng nhau khiêu vũ.

Du khách khiêu vũ "quên lối về" bên biển Đà Nẵng. Video: Thanh Hiền.

Khoảng 19h, những du khách mê nhảy đã tập trung về phía biển, chọn nơi có vỉa hè rộng rãi, sáng sủa để chuẩn bị cho buổi khiêu vũ.

Họ mở nhạc, bắt cặp, cùng nhau luyện tập. Những người nhảy "sành" thì không cần luyện, cứ thế chọn bạn nhảy rất nhanh.

Bạn nhảy làm quen với các động tác trước khi vào bài. Ảnh: Thanh Hiền.

Các nhóm nhảy hầu như không có thành viên cố định, hoạt động cởi mở, bất cứ ai muốn vào khiêu vũ đều có thể tham gia. Từ một vài cặp nhảy lúc đầu, đến khoảng vài tiếng sau, "sân khấu" dã chiến bên bờ biển lớn dần lên với hàng chục cặp cùng "phiêu" theo điệu nhạc.

Anh Darwin (du khách Úc) cho hay đã đến Đà Nẵng được gần 10 ngày và tình cờ thấy mọi người đang khiêu vũ ở khu vực biển Sơn Trà. "Lúc đầu tôi chỉ đứng xem nhưng mọi người nhảy đẹp và rất vui nên tôi ngỏ ý được nhảy cùng. Thật sự rất thú vị khi được nhảy với những người bạn chưa hề quen biết. Đà Nẵng giúp tôi kết nối thêm bạn bè và cho tôi một chuyến du lịch thật nhiều cảm xúc", anh nói.

Biển đêm Đà Nẵng sôi động hơn nhờ những màn khiêu vũ của du khách quốc tế.

Tiếng nhạc sôi động, bước nhảy uyển chuyển cùng tiếng cười của du khách quốc tế khiến biển đêm Đà Nẵng thêm năng động, trẻ trung và thân thiện.

Chị Victoria (du khách Ukraine) cho hay chị thường ra biển khiêu vũ vào tối Chủ nhật. "Dù bạn nhảy ở trình độ nào, mới làm quen hay có kinh nghiệm vài năm thì đều có thể đến đây để nhảy cùng mọi người. Và tất nhiên là nhảy miễn phí", chị chia sẻ. Chị nói thêm, rằng được nhảy ở không gian biển Đà Nẵng là điều tuyệt vời vì không khí mát mẻ, không gian rộng mở với nhiều người qua lại. Mỗi lần tới đây chị thường khiêu vũ đến tận khuya mới về và cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhiều du khách nước ngoài bày tỏ rằng thêm yêu Đà Nẵng vì thành phố cho họ nhiều cảm xúc, sự an toàn và thoải mái hiếm nơi nào có được. Họ đã quay lại những thước phim khiêu vũ bên biển Đà Nẵng để làm kỷ niệm.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Đà Nẵng mang đến cho du khách cảm xúc và sự thoải mái ít nơi nào có được.

"Nhìn khách Tây khiêu vũ mỗi đêm, tôi thấy rất tự hào vì thành phố là nơi họ chọn đến, và Đà Nẵng có quá nhiều giá trị cho họ thụ hưởng. Những trải nghiệm này sẽ khiến du khách nhớ về Đà Nẵng hơn, lan tỏa hình ảnh thành phố năng động, vui tươi đến bạn bè quốc tế", anh Nguyễn Ngọc Lâm (phường Ngũ Hành Sơn) bày tỏ.