Du khách không thể rời mắt khỏi màn flyboard trên biển Đà Nẵng

TPO - "Lần đầu tiên tôi được xem trình diễn flyboard ở trên biển Đà Nẵng, thật sự rất tuyệt vời. Đây là chuyến du lịch thật vui của gia đình tôi", bà Kim Phượng - du khách Hà Nội - chia sẻ.
Hàng ngàn du khách vây kín bãi biển để xem những màn nhào lộn trên không bằng ván nước phản lực.
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động khai trương mùa du lịch biển năm 2026 của Đà Nẵng.
Mùa du lịch biển Đà Nẵng năm nay có chủ đề "Mùa hè rực rỡ", với 19 hoạt động chính tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng như Beach Water Games, trình diễn thể thao biển, ngày hội “Sơn Trà Walking Day", trình diễn diều nghệ thuật...