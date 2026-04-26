Hàng không - Du lịch

Du khách không thể rời mắt khỏi màn flyboard trên biển Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - "Lần đầu tiên tôi được xem trình diễn flyboard ở trên biển Đà Nẵng, thật sự rất tuyệt vời. Đây là chuyến du lịch thật vui của gia đình tôi", bà Kim Phượng - du khách Hà Nội - chia sẻ.

Du khách đổ về biển Đà Nẵng xem trình diễn ván bay phản lực nước (flyboard). Video: Thanh Hiền.

Chiều 25/4, tại khu vực biển trước công viên biển Đông, TP. Đà Nẵng﻿ đã diễn ra màn trình diễn flyboard thu hút hàng ngàn người dân, du khách﻿. Ảnh: Thanh Hiền.
Màn trình diễn của Jessica và Tommy đem đến không khí sôi động, mới lạ và đầy năng lượng trên biển Đà Nẵng﻿.
Hàng ngàn du khách vây kín bãi biển để xem những màn nhào lộn trên không bằng ván nước phản lực.
"Lần đầu tiên tôi được xem trình diễn flyboard, ở trên biển Đ﻿à Nẵng, thật sự rất tuyệt vời. Đây là chuyến du lịch đầy may mắn và ý nghĩa của gia đình tôi", bà Kim Phượng (du khách Hà Nội) chia sẻ.
Nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra rất ngạc nhiên vì biển Đà Nẵng quá hiện đại, sôi động, chiêu đãi họ những màn trình diễn quá ấn tượng.
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động khai trương mùa du lịch biển năm 2026 của Đà Nẵng.
Ngoài flyboard còn có jet ski, thuyền buồm, cano kéo dù... Thành phố mong muốn mang lại cho du khách những những trải nghiệm đầy màu sắc và cảm xúc.
Du khách nước ngoài không rời mắt khỏi những vũ điệu trên biển.
Mùa du lịch biển Đà Nẵng năm nay có chủ đề "Mùa hè rực rỡ", với 19 hoạt động chính tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng như Beach Water Games, trình diễn thể thao biển, ngày hội “Sơn Trà Walking Day", trình diễn diều nghệ thuật...
Chương trình kéo dài từ ngày 25/4-3/5, hứa hẹn đem lại cho du khách những trải nghiệm khó quên trong kỳ nghỉ lễ kép.
#Du khách #flyboard #biển #du lịch #thể thao #Đà Nẵng

