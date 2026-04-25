Khánh Hòa: Nô nức ra đảo xem 'hầu vương' đua xe, đấu kình

TPO - Ngày nghỉ đầu tiên dịp Giỗ Tổ, hàng trăm du khách quốc tế đổ ra đảo khỉ ở Nha Trang, Khánh Hòa xem các "hầu vương" tranh tài đua mô tô và thi bơi. Những màn trình diễn độc lạ của đàn khỉ tự nhiên đã tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, bùng nổ giữa biển khơi.

Clip; Hàng trăm du khách thích thú xem hầu vương tranh tài.

Sáng 25/4, Đảo khỉ (còn gọi là Hòn Lao) trở thành tâm điểm của sự chú ý khi hàng trăm du khách quốc tế nườm nượp kéo về đây. Hòn Lao vốn nổi tiếng là "vương quốc" của hàng nghìn chú khỉ sinh sống tự nhiên. Thế nhưng, điều thực sự giữ chân và làm say lòng du khách ngoại quốc chính là những màn trình diễn nghệ thuật đầy kịch tính của các “cư dân” đặc biệt nơi đây.

Du khách thích thú xem "hầu vương" thi bơi.

Ngay từ sáng sớm, bến tàu ra đảo đã đông nghịt người. Ai nấy đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến các "hầu vương" trổ tài. Không khí như bùng nổ khi tiếng động cơ xe mô tô mini vang lên, những "tay đua" bắt đầu màn rượt đuổi điêu luyện, tạo nên những vòng đua nghẹt thở không kém gì giải đấu chuyên nghiệp.

Gay cấn nhất phải kể đến cuộc thi bơi lội dưới làn nước biển xanh ngắt. Những chú khỉ thông minh lần lượt lao mình xuống nước, sải tay bơi lượn trong tiếng hò reo vang dội cả một góc trời. Mỗi sải tay, mỗi cú rướn mình về đích của các "kình ngư" bốn chân đều khiến khán đài phía trên không ngớt tiếng vỗ tay tán thưởng.

Những chú khỉ điều khiển xe mô tô vô cùng điêu luyện.

Ban tổ chức lồng ghép các chương trình, đẩy cao trào của cuộc đua lên đỉnh điểm. Những du khách may mắn đặt niềm tin đúng vào "kình ngư" về đích đầu tiên sẽ nhận được những món quà lưu niệm ý nghĩa từ chính chủ nhà.

Tiếng cười nói rộn vang hòa cùng tiếng sóng biển dìu dặt, tạo nên một bản giao hưởng sôi động của ngày cuối tuần. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên và những trải nghiệm độc đáo, Đảo Khỉ không chỉ là điểm đến tham quan mà còn để lại những ấn tượng khó quên, khẳng định sức hút riêng biệt của du lịch Khánh Hòa trong mắt bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh nhộn nhịp PV Tiền Phong ghi nhận tại đảo Khỉ ngày đầu kỳ nghỉ Giỗ Tổ:

Những chú khỉ biểu diễn xiếc khiến du khách thích thú.

Phần trình diễn hài hước của các chú khỉ được nhiều du khách tán dương.

Các chú khỉ ﻿tranh tài ở nội dung bơi lội.

Nội dung thi bơi giữa các chú khỉ được rất đông du khách nước ngoài thích thú.

