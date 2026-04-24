Dự kiến 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 30/4

TPO - Dịp cao điểm giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5 năm nay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM dự kiến phục vụ trung bình 125.000 hành khách mỗi ngày. Riêng những ngày cao điểm, lượng khách có thể lên đến 130.000 người/ngày.

Ngày 24/4, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, trong thời gian cao điểm của kỳ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ khai thác trung bình khoảng 750 chuyến bay mỗi ngày, tăng khoảng 12% so với lịch bay hiện tại (khoảng 670 chuyến/ngày). Trong đó, các chuyến bay quốc nội chiếm khoảng 450 chuyến/ngày, còn lại 300 chuyến là quốc tế.

Riêng ba ngày cao điểm nhất là 24/4, 29/4 (cao điểm khách đi nội địa) và ngày 3/5 (cao điểm khách đến) có thể lên đến 770 chuyến/ngày.

Khu vực an ninh soi chiếu hành lý tại nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vào trưa 24/4.

Về lượng hành khách, trung bình mỗi ngày có khoảng 125.000 người, tăng khoảng 14% so với mức hiện tại (khoảng 110.000 khách/ngày). Trong đó, khách nội địa khoảng 75.000 người/ngày và khách quốc tế khoảng 50.000 người/ngày.

Đặc biệt, trong ba ngày cao điểm nhất, tổng lượng khách dự báo đạt khoảng 130.000 người/ngày.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn khai thác trong dịp giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5.

Sân bay phối hợp với các đơn vị khai thác để cập nhật liên tục thông tin chuyến bay đi - đến, điều hòa nguồn lực và phân bổ hợp lý trong các khung giờ cao điểm. Các phương án vận hành được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế ùn tắc, nâng cao hiệu quả phục vụ.

Dịp này, Đoàn thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất ra quân hỗ trợ hành khách trong khung giờ cao điểm từ 5h-10h từ ngày 28/4-3/5.

Công tác kiểm soát an ninh hàng không được tăng cường cấp độ 1 trong dịp lễ 30/4- 1/5.

Song song đó, hệ thống bảng thông tin chuyến bay (FIDS) tại các nhà ga T1 và T3 được cập nhật đầy đủ, giúp hành khách theo dõi thông tin nhanh chóng, hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga. Việc bố trí quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành cũng được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế tại các nhà ga T1, T2 và T3.

Bên cạnh đó, Cảng triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay tại nhà ga T3. Hệ thống nhận diện được bố trí rõ ràng tại khu vực cửa khởi hành, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao trải nghiệm hành khách.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

Ngoài ra, sân bay phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để bảo đảm điều kiện khai thác an toàn cho các chuyến bay. Đại diện các hãng hàng không được yêu cầu túc trực tại quầy và cửa ra máy bay để kịp thời thông tin, xử lý các tình huống chậm, hủy chuyến, tránh phát sinh bức xúc.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ. Đồng thời, làm việc với Trung tâm khí tượng hàng không để cập nhật kịp thời diễn biến thời tiết, chủ động phương án điều hành bay phù hợp.