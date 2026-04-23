Du lịch dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5: Những nơi đổi gió lý tưởng 'sát nách' TPHCM

TPO - Dịp nghỉ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 là thời điểm lý tưởng để các gia đình rời xa nhịp sống đô thị, tìm đến những không gian xanh, mát và giàu trải nghiệm. Đây cũng là xu hướng được nhiều du khách quan tâm. Không cần đi quá xa, khu vực quanh TPHCM có nhiều điểm đến phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày.

Khám phá Tây Ninh

Tây Ninh là điểm đến cân bằng giữa du lịch sinh thái và tâm linh, cách TPHCM khoảng 80-100km. Nổi bật nhất là Núi Bà Đen - ngọn núi cao nhất Nam Bộ.

Nhóm khách gia đình có thể chọn đi cáp treo để lên đỉnh núi, tận hưởng không khí mát mẻ và ngắm toàn cảnh hồ Dầu Tiếng rộng lớn từ trên cao. Đây là trải nghiệm vừa nhẹ nhàng vừa an toàn cho người lớn tuổi và trẻ em.

Tây Ninh là điểm đến cân bằng giữa du lịch sinh thái và tâm linh.

Ngoài ra, Tây Ninh còn có Tòa thánh Cao Đài với kiến trúc độc đáo, tạo thêm chiều sâu văn hóa cho chuyến đi. Khu vực hồ Dầu Tiếng cũng phù hợp cho picnic, cắm trại ngắn ngày nếu gia đình yêu thích thiên nhiên.

Ưu điểm của Tây Ninh là chi phí hợp lý, di chuyển nhanh, phù hợp với lịch trình 1-2 ngày. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình muốn “đổi gió” nhưng không muốn đi quá xa.

'Chữa lành' ở rừng quốc gia Nam Cát Tiên, Đồng Nai

Vườn quốc gia Cát Tiên có tổng diện tích hơn 70.000 ha, là khu bảo tồn thiên nhiên đang gây chú ý trên bản đồ du lịch nhờ xu hướng du lịch xanh và chữa lành. Thời gian di chuyển từ TPHCM khoảng 4 tiếng.

Vườn quốc gia Cát Tiên cung cấp các dịch vụ như khách sạn, cắm trại, nhà hàng, tham quan rừng bằng ôtô mui trần chuyên dụng, xe đạp địa hình, hướng dẫn viên địa phương. Vé vào vườn đã bao gồm thuyền phà đưa vào vườn và đón về, mức giá phải chăng, phù hợp nhóm khách là học sinh, sinh viên.

Vườn quốc gia Cát Tiên có tổng diện tích hơn 70.000 ha.

Trekking trong rừng là hoạt động được nhiều du khách yêu thích. Nhiều người cũng lựa chọn đạp xe xuyên rừng, tham quan Bàu Sấu hay trải nghiệm xem thú đêm, hoạt động hiếm có ở các điểm du lịch gần TPHCM.

Làng nổi Tân Lập - lá phổi xanh miền Tây

Làng nổi Tân Lập là điểm tham quan sinh thái nổi tiếng trong những năm gần đây của du lịch Long An. Đây là nơi có phong cảnh thiên nhiên hữu tình, mang đến cho các tín đồ du lịch trải nghiệm.

Điểm nhấn của khu vực này là con đường gỗ xuyên rừng dài hàng trăm mét, nơi du khách có thể tản bộ giữa không gian xanh mát, nghe tiếng chim và cảm nhận sự yên bình hiếm có. Ngoài ra, hành trình đi xuồng len lỏi qua rừng tràm cũng là hoạt động hấp dẫn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Giá vé tham quan, chi phí xuồng ba lá hay tour vỏ lãi/thuyền cáp kéo đều có giá dưới 100.000 đồng/người. Trong làng nổi Tân Lập có hai cung đường đan xen nhau. Hai cung đường này băng qua cánh đồng bông súng rộng lớn tạo nên chữ X và chữ Y vô cùng ấn tượng. Đây được xem là cảnh quan đẹp nhất trong làng nổi Tân Lập.

Suối Mơ - “biển trên rừng” độc đáo

Từ TPHCM, du khách có thể đến Suối Mơ bằng xe máy, tổng thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng.Nếu muốn tiện lợi hơn, xe khách là phương án được nhiều người lựa chọn.

Suối Mơ (Đồng Nai) hội tụ nguồn nước từ hàng chục con suối tự nhiên trong lành, tạo nên một "hồ bơi" thiên nhiên độc đáo với làn nước trong vắt, đáy là lớp cát mịn tự nhiên. khiến người tắm có cảm giác như đang tắm biển dù đang đứng giữa rừng núi Đồng Nai. Khu hồ bơi trẻ em có diện tích khoảng 2.000 m² với độ sâu an toàn, trong khi người lớn có thể thư giãn thoải mái tại hồ riêng rộng 1.500 m². Đặc biệt, dưới làn nước trong vắt, du khách có thể nhìn thấy từng viên sỏi và đàn cá bơi lội ngay dưới chân mình.

Suối Mơ (Đồng Nai) hút khách vào mùa hè.

Đây là một trong những điểm “trốn nóng” tiện lợi nhất, phù hợp cho chuyến đi trong ngày nhưng vẫn đủ trải nghiệm.

Trekking núi Chứa Chan

Núi Chứa Chan còn có tên gọi khác là núi Gia Lào hay núi Gia Ray, cách TPHCM khoảng 100km. Núi có chiều cao khoảng 837 m so với mực nước biển, cao thứ nhì Đông Nam Bộ sau núi Bà Đen Tây Ninh.

Đây là điểm đến của nhiều bạn trẻ đam mê khám phá và trekking, cắm trại. Số đông du khách cũng đến để tham quan và chiêm bái chùa Gia Lào trên núi. Hành trình di chuyển từ chân núi lên đến đỉnh mất khoảng hơn 2 tiếng vừa đi vừa nghỉ.

Du khách trải nghiệm nhiều vách đá dựng đứng, hệ sinh thái đa dạng.

Đến với núi Chứa Chan, du khách còn có thể tham quan một trong những ngôi chùa nằm giữa lưng chừng núi trong cụm di tích là Chùa Bửu Quang (hay còn gọi là chùa Gia Lào). Đây là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng và kỳ lạ, được xây dựng dựa trên địa hình thiên nhiên của núi rừng.

