Nghỉ lễ kiểu mới: đi là phải 'đã' - combo trọn gói đang được dân du lịch săn lùng dịp 30/4

Năm 2026, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4) nối tiếp ngay vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (30/4 – 3/5), tạo thành một quãng nghỉ kéo dài liên tiếp hiếm có. Nhu cầu tăng sớm, phòng đẹp rút nhanh, giá leo thang theo ngày, đó là kịch bản quen thuộc mỗi mùa cao điểm. Với gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm đang mở đặt trước, hệ thống FLC Hotels & Resorts đang là lựa chọn được nhiều gia đình chốt sớm để giữ chi phí và chủ động lịch trình.

FLC Quy Nhơn

Ghi nhận từ FLC Hotels & Resorts cho thấy, lượng đặt phòng dịp 30/4 năm nay đã tăng từ ngay đầu tháng 4, tập trung vào các quần thể nghỉ dưỡng biển lớn như FLC Hạ Long, FLC Sầm Sơn và FLC Quy Nhơn. Xu hướng chốt phòng từ 3 đến 4 tuần trước kỳ lễ lớn đang trở thành lựa chọn phổ biến của các gia đình có con nhỏ và nhóm đi theo đoàn.

Khách check in dịp lễ tại các Quần thể FLC Hotels & Resorts

Anh Tuấn Khang, du khách từ TP.HCM, chia sẻ bài học từ mùa lễ năm ngoái: “Năm ngoái mình đặt sát ngày thì vừa ít lựa chọn, vừa giá cao. Năm nay rút kinh nghiệm, mình chủ động đặt trước gần một tháng, ưu tiên nơi có sẵn nhiều tiện ích để cả nhà không phải di chuyển liên tục.”

Song song với áp lực giá, cách nghỉ của du khách cũng đang thay đổi. Thay vì “chạy” qua nhiều điểm đến trong một kỳ nghỉ ngắn, nhiều gia đình chủ động chọn ở lại một quần thể đủ rộng, đủ tiện ích - nơi người lớn nghỉ ngơi thực sự trong khi trẻ em có không gian vui chơi an toàn.

Chị Minh Anh (Hà Nội) cho biết: “Trước đây mình thường cố đi nhiều nơi trong một chuyến, nhưng thực sự khá mệt, nhất là dịp lễ đông đúc. Năm nay mình chọn một khu nghỉ dưỡng có đầy đủ tiện ích như FLC Quy Nhơn để các con vui chơi, còn người lớn có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa.”

Khách nghỉ dưỡng tại các Quần thể của FLC Hotels & Resorts

Tại các quần thể FLC Hotels & Resorts, mỗi ngày nghỉ có thể được điền đầy theo nhiều cách hoàn toàn khác nhau: buổi sáng bắt đầu với buffet nhìn ra biển, buổi chiều dành thời gian bên bãi biển hoặc hồ bơi, buổi tối là những hoạt động nhẹ nhàng trong khuôn viên, không cần di chuyển ra ngoài, không cần lên kế hoạch phức tạp.

Đặc biệt tại quần thể FLC Quy Nhơn, sự hiện diện của công viên động vật bán hoang dã FLC Zoo Safari Park tích hợp ngay trong khu nghỉ dưỡng trở thành lựa chọn hiếm trên thị trường nghỉ dưỡng ven biển Việt Nam. Đây là lựa chọn hàng đầu của các gia đình có trẻ nhỏ, có thể kết hợp nghỉ dưỡng với hành trình khám phá thế giới động vật trong không gian gần gũi tự nhiên mà không cần thêm bất kỳ chặng di chuyển nào.

Khách hàng nhí trải nghiệm tại Safari Park – FLC Zoo tại Quy Nhơn

Bà Vũ Thị Nam Trang, Phó Tổng Giám đốc FLC Hotels & Resorts cho biết: “Công tác chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ đã được toàn hệ thống triển khai từ sớm, đồng bộ tại các quần thể. Chúng tôi tập trung vào ba việc: nâng cấp dịch vụ, tăng cường nhân sự và bổ sung các hoạt động trải nghiệm mới để đảm bảo chất lượng phục vụ trong cao điểm. Khách đặt sớm sẽ có thêm lợi thế về lựa chọn phòng và mức giá tốt hơn.

Hiện hệ thống FLC Hotels & Resorts đang triển khai gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm áp dụng đến hết 03/05/2026. Gói bao gồm lưu trú phòng tiêu chuẩn 5 sao, buffet sáng mỗi ngày và 01 bữa trưa hoặc tối trong thời gian lưu trú với mức giá chỉ từ 1.355.000 đồng/người. Mức giá này được đánh giá cạnh tranh so với mặt bằng giá dịp lễ tại các điểm đến biển cùng phân khúc. Với những nhóm khách đặt từ 02 phòng trở lên, chương trình còn tặng thêm trà chiều, góp phần hoàn thiện trải nghiệm nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ ngắn ngày.