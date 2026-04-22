Sân bay trên biển đầu tiên Việt Nam vừa được đề xuất có gì đặc biệt?

Lộc Liên
TPO - Sân bay Vân Phong, Khánh Hòa dự kiến được xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ rộng gần 500 ha với tổng vốn đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là mô hình hạ tầng hàng không trên biển đầu tiên của cả nước.

Bộ Xây dựng vừa trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm của đợt điều chỉnh này là đề xuất bổ sung hai cảng hàng không mới gồm Măng Đen và Vân Phong, đồng thời nâng cấp sân bay Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác dài hạn, từng bước định hình mạng lưới hạ tầng hàng không linh hoạt và tiệm cận xu thế quốc tế.

Dự án sân bay Vân Phong được đề xuất đặt tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa (khu vực huyện Vạn Ninh cũ), cách thành phố Nha Trang khoảng 65 km. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của phương án nghiên cứu là sân bay sẽ được xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ với diện tích lên tới hơn 497 ha.

226431ee0f988ec6d789-1776763668653174616950.jpg
Sân bay Vân Phong được đề xuất xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ với diện tích lên tới hơn 497 ha. Ảnh: AI.

Công trình được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4E, với công suất thiết kế khoảng 1,5 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và tiếp tục mở rộng lên 2,5 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2050. Với tổng mức đầu tư ước tính hơn 9.210 tỷ đồng, nếu được triển khai, Vân Phong sẽ trở thành sân bay đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng hoàn toàn trên mặt nước.

Theo đại diện tỉnh Khánh Hòa, đề xuất này hoàn toàn phù hợp với định hướng quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 3/2023, cũng như kế hoạch sử dụng đất của huyện Vạn Ninh.

Theo hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hồi cuối tháng 11/2025, Cục HKVN đề xuất đến năm 2030 cả nước sẽ có 33 sân bay với công suất 297 triệu hành khách; đến 2050 tăng lên 36 sân bay, phục vụ gần 540 triệu hành khách mỗi năm.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ đề cương điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung các sân bay mới.

