Cửa Lò - Bước chuyển mình nhọc nhằn - Bài cuối: Giấc mơ du lịch bốn mùa

TP - Sau những năm tháng loay hoay trong “chiếc áo cũ” chật chội và cả những tổn thương do thiên tai, Cửa Lò đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với quyết tâm rõ ràng hơn. Không còn là những nỗ lực chỉnh trang đơn lẻ, sự chuyển động lúc này đến từ quyết tâm lớn. Cửa Lò đang vươn tới giấc mơ về một đô thị du lịch bốn mùa, văn minh và đẳng cấp.

Tháo gỡ nút thắt

Trở lại Cửa Lò hôm nay, du khách chắc sẽ ngỡ ngàng trước một không gian rộng rãi, khoáng đạt. Kết quả ấy chính là nhờ vào cuộc “cách mạng” diễn ra ngay trên bờ biển. Chính quyền địa phương quyết tâm giải tỏa hệ thống ki-ốt bám biển, lấy lại không gian công cộng, trả lại “mặt tiền” cho biển. Đó từng là một quyết định không dễ dàng. Bởi phía sau mỗi ki-ốt là sinh kế của một gia đình, là nỗi lo mưu sinh của bao gia đình một đời bám biển. Nhưng với quyết tâm và nỗ lực để thay đổi, tất cả đã được thực hiện nhanh chóng. Từng dãy lều quán được tháo dỡ, từng khoảng không gian được mở ra. Biển dần trở lại rộng rãi, thoáng đãng và gần gũi. “Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy biển Cửa Lò thoáng thế này, không còn cảnh hàng quán san sát, chật chội mà thay vào đó là không gian bờ biển thoáng đãng. Sự thay đổi này thực sự đáng ghi nhận”, chị Hoàng Thị Thanh (42 tuổi) - trú phường Cửa Lò vừa rảo bước vừa chia sẻ, ánh mắt không giấu được sự hài lòng.

Một trong những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm của Cửa Lò là dự án mở rộng đường Bình Minh - trục giao thông quan trọng bậc nhất của đô thị biển. Tuyến đường dài 7,5km với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho phát triển. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, việc chậm giải phóng mặt bằng của 3 hộ dân cuối tuyến đã tạo thành “nút thắt cổ chai”, khiến toàn tuyến đường bị bó hẹp, ảnh hưởng đến mỹ quan và hiệu quả đầu tư. Đến giữa tháng 4/2026, điểm nghẽn này mới được tháo gỡ sau quá trình vận động, tuyên truyền và tạo sự đồng thuận từ người dân. Việc hoàn thiện tuyến đường không chỉ giúp giao thông thông suốt mà còn mở ra không gian phát triển mới cho đô thị biển. “Tháo được ‘nút thắt cổ chai’ là bước rất quan trọng, giúp hoàn thiện trục đường du lịch chính và chỉnh trang lại cảnh quan trước mùa du lịch mới”, một lãnh đạo phường Cửa Lò chia sẻ. Đây cũng là minh chứng cho thấy, ngoài nguồn lực, sự đồng thuận xã hội là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển.

Không chỉ dừng ở việc lấy lại “mặt tiền” hướng ra biển, Cửa Lò còn từng bước làm mới diện mạo đô thị. Những hàng dừa non, thân chắc mập, được trồng dọc bãi biển không chỉ tạo cảnh quan, mà còn định hình một không gian nghỉ dưỡng gần gũi, hài hòa với thiên nhiên. Hệ thống tắm nước ngọt miễn phí được lắp đặt trên bờ, phục vụ du khách sau mỗi lần xuống biển. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng hơn. Nhiều hạng mục hạ tầng được nâng cấp, chỉnh trang. Đó là minh chứng cho sự chuyển dịch cung cách làm du lịch - từ “kinh doanh những gì mình có” sang “phục vụ những gì du khách cần”. “Hơn 2.000 cây dừa đã được trồng dọc bờ biển, 15 khu tắm nước ngọt được xây dựng mới, nhiều hơn những bãi biển lớn khác. Tất cả đã sẵn sàng để đón chào du khách”, ông Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò phấn chấn.

Từ thời vụ đến “bốn mùa du lịch”

Bài toán lớn nhất của Cửa Lò không chỉ nằm ở hạ tầng hay không gian, mà còn ở tính thời vụ kéo dài nhiều năm. Mùa Hè đông đúc, nhưng những tháng còn lại rơi vào trạng thái vắng vẻ, đìu hiu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, mà còn khiến nguồn nhân lực du lịch thiếu ổn định, hạ tầng bị lãng phí. Chính vì vậy, định hướng phát triển du lịch bốn mùa đang trở thành mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược mới của Cửa Lò.

Bãi biển thoáng đãng, sạch đẹp của Cửa Lò mang lại thích thú cho khách du lịch.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển lớn, nhiều hướng đi đang được Cửa Lò nghiên cứu. Đó là đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Nhiều ý tưởng được đưa ra như phát triển du lịch đảo, tổ chức lễ hội văn hóa, thể thao biển, xây dựng các sản phẩm trải nghiệm gắn với bản sắc địa phương. Bên cạnh đó là việc mở rộng không gian nghỉ dưỡng, hội nghị nhằm thu hút khách vào mùa thấp điểm.

Song song với việc làm mới sản phẩm, Cửa Lò cũng chủ động mở rộng “cánh cửa”, “trải thảm đỏ” để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cấp hạ tầng và tái định vị điểm đến. Không chỉ mang lại nguồn lực tài chính, các nhà đầu tư lớn còn giúp nâng cao chất lượng quản lý, đưa vào những mô hình du lịch hiện đại. Điều này sẽ tạo ra những sản phẩm khác biệt, có sức cạnh tranh cao hơn, hướng đến mô hình phát triển có định hướng, bài bản hơn, hiện đại hơn.

Ông Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định, muốn phát triển bền vững thì không thể chỉ dựa vào vài tháng cao điểm. Cửa Lò đang hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng hơn, để có thể đón khách quanh năm. Như phát triển đầu tư xây dựng trên đảo Song Ngư, phát triển các trò chơi nước trên biển, tổ chức các lễ hội mang đậm nét văn hóa đặc trưng. Cuối mỗi tuần sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại đảo Song Ngư…. Mục tiêu từng bước xây dựng hình ảnh Cửa Lò là điểm đến an toàn, thân thiện và hiện đại trong mắt du khách trong nước và quốc tế”.

Nếu hạ tầng là “phần xác”, thì con người chính là “linh hồn” của du lịch. Câu chuyện về giá cả, thái độ phục vụ của người làm dịch vụ tuy nhỏ nhưng lại là một yếu tố quyết định du khách có quay lại hay không. Đây cũng chính là điểm mà Cửa Lò đang nỗ lực thay đổi. Nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động điều chỉnh cách làm, niêm yết giá rõ ràng, nâng cao chất lượng phục vụ. Các chương trình tuyên truyền, vận động người dân làm du lịch văn minh được đẩy mạnh, từng bước hình thành một môi trường dịch vụ thân thiện, rõ ràng hơn.

“Sau giai đoạn chỉnh trang, Cửa Lò đang từng bước chuyển từ phát triển tự phát sang làm du lịch có định hướng: Lấy không gian công cộng và trải nghiệm du khách làm trung tâm; Trải thảm thu hút nhà đầu tư, nâng cấp hạ tầng; Hướng tới phát triển du lịch bốn mùa, giảm phụ thuộc mùa vụ”.

“Cửa Lò có tiềm năng và thương hiệu du lịch được bồi đắp qua hàng trăm năm. Nhưng do phát triển manh mún nên chưa bứt phá. Trong giai đoạn mới, cần những cú hích đủ lớn, đặc biệt là thu hút nhà đầu tư chiến lược. Khi có thêm những dự án quy mô, chất lượng cao, Cửa Lò hoàn toàn có thể thoát khỏi tính mùa vụ và vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực”, ông Nguyễn Hữu Bắc - Chủ tịch Công ty Đầu tư Thương mại và Du lịch PhucGroup nói.

Cửa Lò đang chuyển mình, hướng du lịch thời vụ sang bốn mùa để níu chân du khách.

Cửa Lò đang chỉnh trang đô thị, đầu tư hệ thống tắm nước ngọt ngay bờ biển để phục vụ du khách.

Dù đã có những chuyển biến tích cực, hành trình đổi mới của Cửa Lò vẫn còn không ít khó khăn phía trước. Hạ tầng chưa thể hoàn thiện trong thời gian ngắn, nhiều hạng mục sau bão cần thêm nguồn lực để khắc phục. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là hướng đi đã rõ ràng và quyết tâm đang được thể hiện bằng hành động cụ thể. “Chúng tôi xác định phải làm từng bước, chắc chắn và bền vững. Trong thời gian tới, Cửa Lò sẽ có diện mạo mới, hiện đại và đồng bộ hơn”, ông Ngô Đức Kiên khẳng định.

Từ một bãi biển từng bị chia cắt bởi những lợi ích nhỏ lẻ, manh mún, Cửa Lò đang từng bước trở lại đúng giá trị thật của mình - một không gian công cộng rộng mở. Và từ chính sự thay đổi ấy, hành trình vươn tới một đô thị du lịch biển hiện đại không còn là kỳ vọng xa xôi, mà đang trong tầm với.

