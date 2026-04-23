Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Điểm du lịch nào được tìm kiếm nhiều nhất kỳ nghỉ sắp tới?

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các địa phương có biển được du khách trong nước ưa chuộng để tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Booking.com vừa có khảo sát về du lịch trong “kỳ nghỉ kép” Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, đây là một quãng nghỉ dài hiếm có trong năm, lại rơi vào đầu hè.

Các địa phương có biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc và Mũi Né đang được du khách Việt tìm kiếm sôi động để tận hưởng không khí biển. Trong đó, Đà Nẵng là điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất.

tp-dn.jpg
Đà Nẵng là điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất. trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Ảnh: Thanh Hiền.

Dữ liệu từ Agoda cũng ghi nhận Đà Nẵng nằm trong top các điểm đến có lượng tìm kiếm lưu trú cao nhất, tăng 89% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định sức hút nổi bật của điểm đến.

Đà Nẵng là thủ phủ du lịch khó có thể bỏ qua ở miền Trung, với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, bãi biển đẹp, cơ sở vật chất và giao thông thuận lợi. Đặc biệt sau khi sáp nhập với Quảng Nam, thành phố càng có thêm nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, di sản.

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay, thành phố tung ra loạt chương trình, hoạt động phục vụ người dân và du khách. Trong đó điểm nhấn là khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng, tổ chức từ ngày 25/4-3/5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch. Chuỗi hoạt động kéo dài 9 ngày với nhiều nội dung như lễ hội diều, âm nhạc đêm, không gian ẩm thực, trình diễn thể thao biển, đại chiến súng nước, walking Sơn Trà, cùng các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường và cứu hộ biển.

Trước đó, thành phố cũng được tạp chí du lịch uy tín của Hoa Kỳ bình chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách những điểm đến nên ghé thăm năm 2026.

#Đà Nẵng #du khách #tìm kiếm #booking.com #Giỗ Tổ Hùng Vương #30/4 – 1/5 #biển #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe