Bài học xương máu từ vụ nam sinh bị lạc khi trekking núi Tam Đảo

TPO - Vụ nam sinh đi lạc ở Tam Đảo cho thấy trekking chủ quan, thiếu kỹ năng sinh tồn và chuẩn bị không đầy đủ có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Vì sao cung leo núi Tam Đảo nguy hiểm?

Sau gần 2 ngày mắc kẹt giữa rừng sâu tại Tam Đảo, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2007) được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra ngoài an toàn vào khoảng 7h sáng 21/4.

Từ vụ việc, nhiều người lên tiếng cảnh báo về những rủi ro đặc thù khi trekking hoặc khám phá rừng.

Anh Nguyễn Quang Tiến - chuyên tour trekking Tam Đảo - khẳng định cung trekk Tam Đảo Bắc không dành cho dân thường và những người chưa trekk rừng nhiều.

"Tôi đã từng tìm một bạn bị lạc trong đoàn, gặp nhau đúng điểm sạt lở giữa cung, một điểm mà nếu như trời tối, các bạn lúc trekk xuống rất khó nhìn thấy lối ra mà đi nhầm, lạc là chắc chắn. Tổng cung một chiều 7,2km cả vòng 15,5km, dốc lên liên tục, không có lán nghỉ trên đỉnh nên phải vòng lại luôn trong ngày, phần lớn các bạn sẽ bị mang thiếu nước và đồ ăn dự phòng", anh Tiến nói.

Nhóm bạn của Tuấn Anh chia sẻ hình ảnh trong rừng trước khi đi lạc. Ảnh: dlylaw.

Trong khi đó, toàn cung Tam Đảo Bắc có tới 90% là đoạn trekk xuyên rừng, không có đồi hay khoảng trống nào để quan sát toàn cảnh, điểm bay được flycam cũng rất hiếm. Yếu tố này khiến người trekking rất khó xác định phương hướng, nếu có bản đồ trên tay đôi khi cũng hoang mang.

Theo anh Tiến, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh trong vụ việc nói trên còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để trekking tự túc. Anh Quang Tiến đã chứng kiến nhiều trường hợp "non" kinh nghiệm như mới trekk nửa đường đã uống hết 4 chai nước 500ml nên lượt về rất dễ bị kiệt sức. Ngoài ra, nhiều người yếu tâm lý, hoang mang khi trời chập tối mà chưa ra khỏi rừng.

Anh Quang Tiến chia sẻ những bài học xương máu khi trekking Tam Đảo. Ảnh: FBNV.

Hai cung phổ biến ở Tam Đảo được dân leo núi thường xuyên chia sẻ là cung Tam Đảo 3 đỉnh (Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa) và cung Tam Đảo Bắc. Những cung trekking này đều còn giữ nét nguyên sơ, không nhiều khách du lịch.

Trekking không dành cho người thích liều

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Tùng Lâm - đồng sáng lập Joy Trekking - đề cập những bài học xương máu để biết cách sinh tồn ở mức cơ bản trong trường hợp nguy hiểm.

Ở khâu chuẩn bị, người leo núi cần những vật dụng cơ bản như nước, áo mưa, đồ ăn vặt, đèn pin, áo gió. Khi đi rừng, nên chú ý bám theo porter (thành viên tham gia hỗ trợ trong hành trình).

Cơ quan chức năng cùng nhiều lực lượng tình nguyện đã tìm ra nam sinh sau gần 40 giờ mất tích.

"Nếu đi lạc, phải lập tức hô to để porter đón về. Trường hợp kém may mắn hơn cần bình tĩnh, đánh dấu đoạn bị lạc, không cố gắng đi quá xa để lạc thêm, đồng thời xác định nếu ở qua đêm phải tìm một chỗ an toàn ẩn náu, tránh thời tiết, rắn rết và thú hoang. Khi ấy, những vật dụng cơ bản mang theo bên mình sẽ phát huy tác dụng", anh Tùng Lâm nói và chia sẻ một bí quyết nhỏ có thể áp dụng là đi dọc suối, áp dụng với những người có kỹ năng "cứng" và thể lực đủ.

Theo chuyên gia, trekking không nguy hiểm, nhưng chủ quan sẽ dẫn đến những tai nạn khó lường.

Chủ kênh Facebook Hải Thích Đi (Nguyễn Quang Hải) - chuyên làm tour trekking, du lịch vùng cao - cho rằng những người có tư duy "đi cho vui', nghĩ chỉ cần sức là leo được sẽ càng dễ luống cuống, mất kiểm soát trong tình huống nguy hiểm.

Trekking là lựa chọn phổ biến trong các kỳ nghỉ của người trẻ. Ảnh: Hội đam mê leo núi.

"Khi trekking, đừng cố thể hiện bằng cách chạy vượt porter hay cho rằng đi nhanh để chụp ảnh cho đẹp. Trong rừng, chỉ cần lệch nhau vài phút là có thể mất dấu nhau hoàn toàn. Nguyên tắc của tôi khi trekking là luôn có một porter dẫn đầu, leader và người khỏe nhất làm nhiệm vụ chốt đoàn, đảm bảo không ai bị bỏ lại. Ở nơi không biển chỉ dẫn, không sóng điện thoại, chỉ một sai lầm nhỏ cũng dẫn đến hậu quả rất lớn", anh Hải nói với PV Tiền Phong.

Đèn pin, nước, đồ ăn dự phòng, áo mưa, còi phát tín hiệu, bật lửa/dao nhỏ là những thứ cần mang bên người. Nhiều chuyên gia du lịch khẳng định trekking không dành cho người thích liều mà dành cho người có chuẩn bị. Người trekking không cần quá giỏi, nhưng phải đủ kỷ luật để sống sót.

Trekking, hiking, camping hay đạp xe đường dài đang dần trở thành lựa chọn phổ biến trong các kỳ nghỉ của thế hệ trẻ. Những hoạt động này không chỉ mang tính khám phá mà còn mang lại trải nghiệm thể chất và tinh thần rõ rệt. Theo báo cáo của Grand View Research, thị trường du lịch mạo hiểm toàn cầu được định giá khoảng 464 tỷ USD vào năm 2025 và có thể đạt hơn 1.700 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng gần 19% mỗi năm.

