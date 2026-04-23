Lynntimes Thanh Thuỷ tổ chức chuỗi sự kiện 9 ngày mừng đại lễ

Chỉ cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 1 giờ lái xe, Lynntimes Thanh Thuỷ đang trở thành điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ đại lễ đang tới gần. Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, Lynntimes Thanh Thuỷ tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt kéo dài 9 ngày với chủ đề “Dòng chảy di sản”.

Diễn ra từ ngày 26/04 đến hết ngày 03/05, “Dòng chảy di sản” là hành trình đưa du khách chạm vào những tầng sâu văn hóa của vùng đất Tổ linh thiêng. Tâm điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động này là lễ hội “Mạch nguồn khoáng nóng” diễn ra vào chiều mồng 10 tháng 3 âm lịch. Đây được xem như một cuộc hẹn trở về với nguồn cội, một biểu tượng của sự tiếp nối nơi giá trị di sản được khơi dậy mạnh mẽ, giúp du khách kết nối trực tiếp với nguồn năng lượng nguyên bản của đất trời Thanh Thuỷ qua nghi lễ Rước nước sông Đà trang trọng và các hoạt động tôn vinh nét đẹp truyền đời.

Lễ hội "Mạch nguồn khoáng nóng" trở thành cuộc hẹn về với di sản nguồn cội hàng năm của du khách Lynntimes Thanh Thuỷ.

Sự độc đáo của sự kiện “Mạch nguồn khoáng nóng” nằm ở cách Lynntimes Thanh Thuỷ khơi gợi cảm xúc của sự trở về với nguồn cội và các giá trị văn hoá truyền đời. Nơi khoáng nóng từ lòng đất được trân trọng như món quà bền bỉ của thời gian. Ngay sau những nghi thức truyền thống, du khách sẽ được hòa mình vào không gian hội hè rộn ràng với lễ hội thả diều khổng lồ và các workshop thủ công như làm nón lá, làm bánh chè lam.

Hoạt động thả diều khổng lồ khí động học diễn ra vào các buổi chiều tại Thanh Thuỷ Camping.

Hành trình trải nghiệm tiếp tục chuyển mình sống động qua các ngày lễ tiếp theo với chủ đề “Sắc màu quê hương” và “Giao lưu văn hóa”. Tại đây, không gian phiên chợ quê với sản vật bản địa, các trò chơi dân gian, xiếc ảo thuật và workshop vẽ chuồn chuồn tre đã tạo nên một nhịp chảy không ngừng, nơi mỗi thành viên trong gia đình đều tìm thấy một mảnh ghép ký ức và niềm vui của riêng mình.

Càng về gần ngày đại lễ 30/04 và 01/05, không khí tại tổ hợp càng thêm bùng nổ với lễ hội bí đao, lễ hội ngô vàng và sắc hoa sao nhái lung linh. Những hoạt động trải nghiệm thực tế như tự tay thu hoạch nông sản hay tham gia các đêm hội nghệ thuật chủ đề Giải phóng sẽ tạo nên một sức hút khó cưỡng cho du khách mọi lứa tuổi.

Năm nay, lần đầu tiên Lynntimes Thanh Thủy tổ chức lễ hội nông sản, mang đến những trải nghiệm và khám phá mới lạ dành cho du khách. Nổi bật là Lễ hội Bí Đao (30/4) và Lễ hội “Ngô vàng gọi hè” (2/5). Tại Lễ hội Bí Đao, du khách có thể trực tiếp tham gia thu hoạch, trải nghiệm chế biến nước ép, nấu trà bí đao hay sáng tạo các món ăn từ nguyên liệu này. Trong khi đó, Lễ hội “Ngô vàng gọi hè” mang đến không khí gần gũi với các hoạt động tách hạt, nấu chè, làm bánh ngô và thưởng thức ngô tươi mới hái ngay tại không gian ngoài trời.

Nằm trên mạch lõi nguồn khoáng nóng quý hiếm bậc nhất miền Bắc, Tổ hợp nghỉ dưỡng Lynntimes Thanh Thuỷ là điểm đến tiên phong trong việc thiết lập chuẩn mực mới về chăm sóc sức khỏe chủ động cho cả gia đình. Tọa lạc tại vùng đất Tổ Phú Thọ, khu nghỉ dưỡng sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp từ công viên khoáng nóng Onsen chuẩn Nhật đến các căn hộ khách sạn sang trọng, nơi mỗi bước chân của du khách đều được bao bọc bởi không gian xanh mát và liệu pháp thủy trị liệu tự nhiên. Tại đây, việc chăm sóc sức khỏe không còn là một lựa chọn mà trở thành một phong cách sống tận hưởng, nơi ông bà tìm thấy sự thư thái trong mạch khoáng ấm, cha mẹ tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng và con trẻ được tự do khám phá văn hóa nguồn cội.