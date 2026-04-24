Thuê 5 đêm khách sạn 'du lịch tại chỗ' ở TPHCM dịp lễ 30/4

Giá vé máy bay tăng cao, đồng thời lo ngại cảnh đông đúc tại các điểm du lịch, nhiều du khách trẻ lựa chọn "du lịch" lễ 30/4-1/5 ngay tại chính nơi sinh sống hoặc quê nhà.

"Staycation" được nhóm du khách trẻ quan tâm khi giá dịch vụ du lịch tăng cao vào các dịp lễ. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Giá vé máy bay khứ hồi TPHCM - Bangkok (Thái Lan) chạm mức 7,5 triệu đồng/người hồi đầu tháng 4, Mỹ Duyên (28 tuổi, sống tại TP.HCM) dừng kế hoạch "xuất ngoại" vào dịp lễ 30/4-1/5.

Thay vào đó, cô chi 3 triệu đồng thuê 3 đêm tại một khách sạn boutique ở khu vực trung tâm TPHCM, thêm 2 đêm khác tại một khách sạn phía ngoại ô. Giá dịch vụ tăng cao, đồng thời ngại cảnh đông đúc tại các điểm đến nội địa là những lý do khiến Duyên quyết định nghỉ ngơi tại thành phố (staycation).

"Tôi muốn tìm nơi để có giấc ngủ chất lượng", cô nói với Tri Thức - Znews.

Dịp lễ năm nay, do không hoán đổi ngày nghỉ, du khách Việt có sự chuyển dịch xu hướng đáng chú ý, đó là đi gần với chi phí thấp, ưu tiên chất lượng trải nghiệm hơn điểm đến xa, theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Traveloka công bố ngày 13/4. Lượng khách có nhu cầu du lịch gần, ngắn ngày tăng gần 40%.

Mỹ Duyên trong chuyến đi Côn Đảo (TP.HCM) vào tháng 4. Ảnh: Mỹ Duyên.

Nghiên cứu của Booking.com hồi tháng 4 cũng cho thấy du khách dần xem "staycation" là lựa chọn chính vào mùa cao điểm. Có 68% người thích điểm đến nội ô, ít phổ biến để tránh đám đông. Mặt khác, việc du lịch ngủ (sleep tourism) bùng nổ tại Việt Nam từ năm 2024 cũng tác động đến xu hướng staycation.

Thực tế, xu hướng đi gần và "staycation" đã bắt đầu "lên ngôi" từ dịp lễ 30/4-1/5 năm 2022, sau đại dịch. Năm nay, trong bối cảnh giá tàu, xe biến động, xu hướng này vẫn được quan tâm.

Nghỉ dưỡng tại chỗ

Dịp 30/4-1/5 năm nay, giá vé máy bay tăng mạnh trên cả đường bay nội địa và quốc tế. Đó là lý do một bộ phận du khách chọn thuê khách sạn, homestay nội đô để tiết kiệm chi phí. Mỹ Duyên thuộc trường hợp này.

Theo cô, số tiền chỉ đủ mua vé máy bay đi Thái Lan lại dư sức nghỉ dưỡng 5 ngày tại TPHCM nên quyết định du lịch tại chỗ. Cô không rủ bạn bè để làm chủ thời gian nghỉ ngơi, đọc sách và nấu ăn nhẹ trong bếp chung của khách sạn.

Tương tự, Phạm Quỳnh Trang (26 tuổi, sống tại TP.HCM) và nhóm bạn cũng ở lại thành phố nghỉ dưỡng vì không muốn tốn nhiều chi phí di chuyển, đồng thời do nhóm bạn khó sắp xếp lịch trình 3-4 ngày. Dù sinh ra và lớn lên ở TPHCM, đây là lần đầu tiên cả nhóm khám phá nơi mình đang sống.

Nhóm của Trang thống nhất thuê homestay cho 4 người trong 2 ngày, gần phố Tây Bùi Viện với mức giá khoảng 3,5 triệu đồng/đêm, khá cao so với ngày thường, nhưng chia đều vẫn rẻ. Cả nhóm đặt phòng từ đầu tháng 4 vì lo hết phòng.

"Dù vẫn ở thành phố, homestay lại cho cảm giác như đi du lịch. Nhóm tôi sẽ mua đồ ăn và tự nấu nướng, tổ chức tiệc đơn giản, đem theo board game (trò chơi bàn cờ) để cùng nhau chơi, sau đó nghỉ ngơi tại phòng. Lần tụ họp này là dịp để cả nhóm thư giãn, nói chuyện với nhau nhiều hơn mà không vướng bận công việc", cô bày tỏ.

Về quê du lịch

Bên cạnh xu hướng "staycation", không ít du khách chọn một hành trình khác: trở về quê nhà, khám phá chính nơi mình sinh ra và lớn lên. Cách thức du lịch này không cần lên lịch trình dày đặc hay phải di chuyển xa, nhưng vẫn đủ đầy trải nghiệm và cảm xúc.

Từng lên kế hoạch du lịch Trung Quốc, Nguyễn Huyền Trang (26 tuổi, quê Quảng Ninh) quyết định đổi hướng, về nhà trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Lý do đến từ sức khỏe của bố mẹ không phù hợp với chuyến đi dài, đông đúc. Đồng thời, sau một năm bận rộn, cô muốn dành trọn thời gian cho gia đình.

Huyền Trang chèo SUP tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Huyền Trang.

"Gia đình tôi sẽ vui chơi ở Hạ Long. Dịp lễ dù đông khách, nhưng là người địa phương, tôi chủ động hơn trong việc chọn quán, đặt vé tham quan vịnh hay sắp xếp lịch trình", Trang chia sẻ.

Kỳ nghỉ của cô vẫn mang dáng dấp một chuyến du lịch, nhưng với nhịp độ chậm rãi hơn. Từ buffet hải sản, trà chiều tại khu nghỉ dưỡng 5 sao, đến tắm biển, xem Carnaval, tất cả được xếp theo cách linh hoạt, không áp lực.

"Không còn chạy theo lịch trình hay chen chúc, tôi có thời gian cảm nhận rõ hơn về nơi mình lớn lên", cô nói.

Tại Sơn La, Phương Thảo (32 tuổi) cũng lựa chọn tương tự. Sau một năm làm việc xa nhà, kỳ nghỉ 30/4-1/5 trở thành dịp để cô ở lại lâu hơn bên gia đình.

Sau nhiều chuyến du lịch xa, Phương Thảo về quê để vui chơi cùng gia đình dịp lễ này. Ảnh: Phương Thảo.

Ngoài những ngày quây quần, cả nhà còn thực hiện chuyến đi ngắn đến khu du lịch suối khoáng nóng Bản Mòng cách nhà chỉ 2 km, chưa quá đông đúc nên không phát sinh áp lực lưu trú.

"Ở nhà không đồng nghĩa với việc thiếu trải nghiệm. Ngược lại, tôi có cơ hội thưởng thức trọn vẹn ẩm thực Tây Bắc như gà nướng, canh bon, nộm da trâu… những hương vị mà ở Hà Nội hiếm khi tìm thấy", Thảo nói.