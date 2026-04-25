Dự kiến chuyến bay đến Phú Quốc cao kỷ lục dịp lễ 30/4-1/5

Nhật Huy

TPO - Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dịp cao điểm nghỉ Giỗ Tổ và 30/4-1/5, số lượng chuyến bay và hành khách dự báo tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày có khoảng 118 chuyến bay, riêng những ngày cao điểm có thể lên tới 130 chuyến - mức cao kỷ lục trong nhiều năm.

Sở Du lịch tỉnh An Giang đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nâng giá, chèo kéo, gây bức xúc cho du khách.

z7762143323166-90392c89ce8e175b6cdbf652340c1489.jpg
Các show diễn tại Thủy Cung phục vụ du khách trong dịp lễ 30/4-1/5.

Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch, nhất là trên môi trường mạng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phân luồng khách tại các điểm du lịch cũng được đặc biệt chú trọng.

Sở Du lịch Phú Quốc cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện; nâng cao ý thức ứng xử văn minh của người dân và du khách, đồng thời cảnh báo các hành vi lừa đảo trong hoạt động du lịch.

Ở góc độ doanh nghiệp và đơn vị khai thác du lịch, cơ quan quản lý du lịch đề nghị các hiệp hội, ban quản lý khu điểm và doanh nghiệp chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách.

cau-hon-213.jpg
Cầu Hôn tại Phú Quốc trở thành điểm check-in ấn tượng, thu hút đông đảo du khách trong dịp lễ.

Các cơ sở lưu trú, lữ hành, dịch vụ ăn uống phải đảm bảo chất lượng phục vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng; bố trí lực lượng hỗ trợ, cứu hộ, hệ thống cảnh báo và hướng dẫn đầy đủ. Sở Du lịch Phú Quốc khuyến khích tổ chức các hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch, phát triển sản phẩm mới, góp phần thu hút khách và quảng bá hình ảnh địa phương.

Đặc biệt, các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ trực ban, báo cáo nhanh tình hình hoạt động du lịch trong suốt dịp lễ, nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh và thân thiện đối với du khách.

cang-hang-khong-quoc-te-phu-quoc.jpg
Dịp lễ 30/4-1/5, lượng khách đến Phú Quốc dự kiến tăng khoảng 44% so với cùng kỳ.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dịp cao điểm hai kỳ nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5), sản lượng chuyến bay và hành khách dự báo tăng mạnh, lần lượt khoảng 32% và 44% so với cùng kỳ.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 118 chuyến bay, riêng những ngày cao điểm có thể lên tới 130 chuyến - mức cao kỷ lục trong nhiều năm. Lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 22.000 khách/ngày, tập trung chủ yếu ở các trục bay từ Tân Sơn Nhất (TPHCM), Nội Bài (Hà Nội) và Đà Nẵng.

#Phú Quốc #du lịch Phú Quốc 30/4 #sân bay Phú Quốc #An Giang #nghỉ lễ #Sở du lịch

