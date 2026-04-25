Lộ diện 'át chủ bài' đưa du lịch Khánh Hòa vươn tầm quốc tế

Hồ Nam

TPO - Với "siêu quy hoạch" hơn 12.000 ha Ninh Chử không chỉ dừng lại ở một điểm đến ven biển, mà được kỳ vọng trở thành "át chủ bài" đưa du lịch Khánh Hòa vươn tầm quốc tế.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chử đến năm 2045, kỳ vọng đưa dải đất duyên hải miền Trung chuyển mình thành trung tâm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Theo đó, Khu du lịch quốc gia Ninh Chử sẽ được quy hoạch trên dải không gian ven biển phía Nam với quy mô "khủng", 10.200 ha đất liền và 2.000 ha mặt biển.

Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chử ﻿đến năm 2045.

Mô hình phát triển được xác định là tuyến đa trung tâm với 3 phân vùng và 8 phân khu chức năng riêng biệt. Trong đó, trục Bình Sơn - Ninh Chử đóng vai trò "trái tim", là trung tâm du lịch trọng điểm. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc xây dựng hạ tầng đồng bộ, mà còn phải tạo ra những sản phẩm du lịch "độc bản", đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các điểm đến nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới.

Không chỉ dừng lại ở quy hoạch, địa phương còn "chốt" những con số đầy tham vọng trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030: Đón khoảng 33 triệu lượt khách, mục tiêu cán mốc 9 tỷ USD.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh: Việc công bố quy hoạch là bước cụ thể hóa tầm nhìn dài hạn, tạo hành lang pháp lý vững chắc để thu hút đầu tư. Tỉnh cam kết sẽ không để doanh nghiệp "tự bơi" mà sẽ đồng hành bằng cách đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ mọi rào cản về thủ tục.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh phát biểu tại hội nghị.

“Chúng tôi tập trung mở rộng không gian, đa dạng hóa sản phẩm để mỗi mét vuông bờ biển đều mang lại giá trị cao nhất cho nhà đầu tư và trải nghiệm tốt nhất cho du khách”, ông Biên nói.

Tại buổi gặp mặt, các nhà đầu tư thẳng thắn nêu ra những "điểm nghẽn". Các ý kiến tập trung vào việc: Hạ tầng cần sớm hoàn thiện giao thông kết nối và mở rộng các đường bay quốc tế. Công nghệ, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá du lịch chuyên nghiệp. Liên kết, xây dựng sản phẩm đặc thù, tránh tình trạng "vùng nào cũng giống vùng nào".

Ông Nguyễn Long Biên ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp; yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu, rà soát và xử lý kiến nghị theo thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cường liên kết và mở rộng thị trường, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển du lịch năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe