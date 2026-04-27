CUỘC ĐUA PHIM LỄ 30/4-1/5 Diễn viên 18 tuổi vượt mặt hết nàng thơ, ngọc nữ Việt Nam

TPO - Ở tuổi 18, Đoàn Minh Anh vượt nhiều nàng thơ, ngọc nữ của màn ảnh Việt khi liên tiếp góp mặt trong các dự án thắng lớn, lập cú hat-trick phòng vé chỉ sau ba phim điện ảnh đầu tay.

Giữa cuộc đua sôi động của thị trường phim Việt dịp lễ 30/4-1/5, gương mặt trẻ đang âm thầm tạo dấu ấn đặc biệt là Đoàn Minh Anh. Khi Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng chính thức cán mốc 100 tỷ đồng ngày 23/4, nữ diễn viên sinh năm 2008 tiếp tục bổ sung thêm một tác phẩm trăm tỷ vào hồ sơ thành tích vốn đã gây chú ý.

Chỉ mới góp mặt ở ba phim điện ảnh, Đoàn Minh Anh xuất hiện trong những dự án có sức hút phòng vé. Từ vai phụ được chú ý trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, đến nữ chính của Nhà ba tôi một phòng, rồi tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Minh Anh đang nổi lên như một trong những gương mặt nữ trẻ “nặng ký” nhất mùa phim lễ năm nay.

Với ba bộ phim đều đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, không quá khi nói Minh Anh đang âm thầm vượt mặt hết nàng thơ, ngọc nữ điện ảnh Việt Nam.

Bỏ túi thêm chiến thắng trăm tỷ

Trưa 23/4, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy một tuần ra rạp. Thành tích giúp bộ phim trở thành tác phẩm kinh dị Việt chạm cột mốc trăm tỷ nhanh nhất, vượt tốc độ trước đó của Quỷ nhập tràng 2.

Bộ phim mang màu sắc kinh dị pha tâm linh dân gian, khai thác bối cảnh rừng sâu cùng lời nguyền đẫm máu. Việc đơn vị phát hành liên tục điều chỉnh lịch chiếu và quyết định đẩy phim ra rạp sớm hơn dự kiến giúp tác phẩm tận dụng khoảng trống thị trường trước kỳ nghỉ lễ, từ đó tăng tốc mạnh mẽ ở phòng vé.

Bên cạnh đề tài đang hút khách, dàn diễn viên cũng là yếu tố quan trọng tạo sức hút, trong đó Đoàn Minh Anh là cái tên nhận nhiều chú ý. Ở tuổi 19, cô tiếp tục nối dài chuỗi thành tích hiếm có của một gương mặt mới.

Trong phim, Minh Anh đảm nhận vai nữ chính - cô gái trẻ bị cuốn vào chuỗi hiện tượng ma mị nơi rừng sâu, đồng thời phải đối diện những bí mật quá khứ. Nhân vật đòi hỏi người thể hiện vừa giữ được cảm xúc nội tâm, vừa đáp ứng nhịp độ căng thẳng của dòng phim kinh dị.

Trong những lần chia sẻ, nữ diễn viên cho biết cô thích các vai có chiều sâu tâm lý hơn là chỉ xuất hiện như một gương mặt đẹp trên màn ảnh. “Tôi luôn muốn nhân vật của mình có câu chuyện riêng, có nỗi đau hoặc điều gì đó để khán giả nhớ tới. Với tôi, đó mới là thử thách đáng giá”, cô nói.

Việc được giao vai trung tâm ở một dự án thương mại lớn cho thấy niềm tin mà các nhà sản xuất đang dành cho lớp diễn viên trẻ. Giữa bối cảnh thị trường thường phụ thuộc các ngôi sao quen mặt, Minh Anh đang chứng minh sức hút của thế hệ mới.

Chưa từng nếm mùi thất bại

Nếu tính riêng đường đua doanh thu, Đoàn Minh Anh đang sở hữu thành tích đáng mơ ước.

Trong năm nay, trước Phí Phông, cô từng gây chú ý với vai nữ chính An trong Nhà ba tôi một phòng - bộ phim gia đình có sự tham gia của Trường Giang và Anh Tú Atus. Tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng, trở thành một trong những cú hit đầu năm 2026.

Trong phim, Minh Anh vào vai nữ sinh lớp 12 đứng giữa áp lực học hành, mâu thuẫn gia đình và những bối rối tuổi mới lớn. Đây là dạng vai gần với độ tuổi thật của nữ diễn viên, giúp cô phát huy nét tự nhiên và nguồn năng lượng trẻ trung.

Ở nhiều phân đoạn đời thường, Minh Anh tạo thiện cảm nhờ cách diễn mộc, không lên gân. Những rung động đầu đời, cảm giác bị kiểm soát bởi gia đình hay nỗi hoang mang trước ngưỡng cửa trưởng thành được cô thể hiện tương đối dễ chịu.

Chia sẻ về vai diễn này, nữ diễn viên từng nói: “Tôi thấy mình trong nhân vật ở sự loay hoay tuổi mới lớn. Có những lúc muốn nói điều mình nghĩ nhưng lại sợ làm cha mẹ buồn. Tôi tin nhiều bạn trẻ cũng từng như vậy”.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận công bằng rằng Minh Anh chưa thực sự bứt phá về diễn xuất trong tác phẩm này. Ở các cảnh nặng tâm lý như mâu thuẫn với cha, gặp lại mẹ sau 18 năm... nội tâm nhân vật chưa được đào sâu trọn vẹn. Một số trường đoạn cảm xúc vẫn dừng ở mức an toàn, chưa tạo cảm giác bùng nổ.

Năm 2025, Minh Anh được xem là phát hiện mới của đạo diễn Victor Vũ khi góp mặt trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Dù chỉ là vai thứ chính, cô vẫn để lại dấu ấn.

Nhân vật Nga - nạn nhân của vụ mất tích bí ẩn - không có quá nhiều thời lượng xuất hiện nhưng đóng vai trò quan trọng trong mạch phim. Minh Anh được khen nhờ lối diễn tiết chế, ánh mắt giàu biểu cảm và tạo được màu sắc ám ảnh trong những phân đoạn căng thẳng.

Nói về lần đầu bước vào đoàn phim lớn, cô từng chia sẻ: “Tôi hồi hộp vì xung quanh đều là anh chị nhiều kinh nghiệm. Nhưng cũng nhờ vậy tôi học được cách chuẩn bị vai, cách giữ tập trung và tôn trọng từng cảnh quay”.

Nhìn tổng thể, ba phim điện ảnh đầu tay của Đoàn Minh Anh đều gắn với thành tích tốt về thương mại hoặc hiệu ứng truyền thông. Đây là tín hiệu hiếm với một diễn viên mới bước vào nghề.

Doanh thu không đồng nghĩa năng lực diễn xuất đã được khẳng định tuyệt đối. Nhưng trong ngành công nghiệp điện ảnh, khả năng góp mặt ở những dự án thắng lớn luôn là lợi thế quan trọng. Nó tạo niềm tin từ nhà đầu tư, đạo diễn lẫn khán giả.

Vì thế, có thể xem Minh Anh là một trong những “nữ chính thế hệ mới” chưa từng nếm mùi thất bại tính đến lúc này.

Chờ màn thể hiện của nữ chính 18 tuổi

Đoàn Minh Anh sinh năm 2008, hiện theo học tại Phân hiệu Văn hóa thuộc Nhạc viện TPHCM. Dù chỉ mới được công chúng biết đến rộng rãi hơn một năm qua, thực tế cô có quãng thời gian dài làm quen với nghệ thuật.

Từ khoảng 7 tuổi, Minh Anh tham gia chụp hình quảng cáo, xuất hiện trong các TVC và thử sức ở lĩnh vực mẫu nhí. Năm 2017, cô giành danh hiệu quán quân một cuộc thi dành cho diễn viên nhí. Sau đó, nữ diễn viên góp mặt ở vài dự án như Chạy đi rồi tính, Siêu trộm... nhưng chưa tạo dấu ấn rõ nét.

Bước ngoặt chỉ thật sự đến khi cô được đạo diễn lựa chọn trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, rồi liên tiếp được giao vai nữ chính ở hai dự án thương mại trong năm 2026.

Trong một lần phỏng vấn, Minh Anh cho biết cô xem việc được chọn là may mắn đơn thuần. “Tôi nghĩ đạo diễn chọn mình trước hết vì cảm thấy mình hợp vai. Khi có cơ hội rồi, điều quan trọng là phải làm hết sức để không phụ niềm tin đó”, cô nói.

Nữ diễn viên 18 tuổi thách thức nhiều sao nữ Việt.

Với chiều cao 1,75 m cùng gương mặt sáng, Minh Anh có nhiều lợi thế để hoạt động song song ở lĩnh vực người mẫu và giải trí. Tuy nhiên, cô khẳng định đích đến lâu dài vẫn là diễn viên.

“Tôi thích cảm giác được sống trong cuộc đời của một nhân vật khác. Làm mẫu hay đi sự kiện rất vui, nhưng diễn xuất mới là điều khiến tôi muốn theo đuổi nghiêm túc”, nữ diễn viên chia sẻ.

Ở tuổi 18, Minh Anh ý thức rõ ngoại hình chỉ là cánh cửa ban đầu. Điều giúp nghệ sĩ ở lại với khán giả vẫn là năng lực nghề nghiệp. Vì thế, cô cho biết luôn muốn thử sức ở những dạng vai khó hơn, nhiều lớp tâm lý hơn thay vì chỉ đóng khung trong hình tượng nữ sinh.

“Tôi còn trẻ nên trải nghiệm sống chưa nhiều. Vì vậy mỗi lần nhận vai, tôi phải quan sát rất nhiều, hỏi han mọi người xung quanh và tự tích lũy cảm xúc cho mình”, cô nói.

Minh Anh nhiều lần nhắc đến mẹ như nguồn động lực lớn nhất trên hành trình trưởng thành. Cô lớn lên cùng mẹ đơn thân và xem hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ ấy là chất liệu cảm xúc cho bản thân.

“Khi gặp những cảnh nặng cảm xúc, tôi thường nghĩ về mẹ. Mẹ đã trải qua nhiều chuyện khó khăn nhưng luôn cố gắng đi tiếp. Điều đó cho tôi thêm sức mạnh để nhập vai”, cô tâm sự.

Không chỉ là nguồn cảm hứng nghề nghiệp, mẹ còn là mục tiêu để Minh Anh nỗ lực trong công việc. Nữ diễn viên từng chia sẻ mong muốn lớn nhất của mình là có thể sớm ổn định tài chính để lo cho gia đình.

“Nếu sau này thành công hơn và có điều kiện, tôi muốn xây cho mẹ một căn nhà rộng rãi. Mẹ thích có khu vườn nhỏ để trồng cây, nuôi cá. Tôi luôn nhớ điều đó và xem như động lực để cố gắng”, cô nói.

Đoàn Minh Anh đang có nhiều lợi thế, từ tuổi trẻ, ngoại hình sáng và chuỗi dự án thắng lợi liên tiếp. Nhưng giữa lúc thị trường phát triển mạnh, đường dài của nữ chính chưa từng nếm mùi thất bại không chỉ được quyết định bằng doanh thu vài bộ phim đầu tay. Điều quan trọng hơn là sức bền nghề nghiệp và sự tiến bộ theo thời gian.

“Tôi không muốn khán giả nhớ đến mình chỉ vì vẻ ngoài hay vài con số doanh thu. Tôi hy vọng mọi người sẽ nhớ vì những nhân vật mình từng thể hiện”, Minh Anh bày tỏ.