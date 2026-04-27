Tổng thống Trump nói Tehran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán, Ngoại trưởng Iran tới Nga

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 tháng qua, nhưng một lần nữa nhấn mạnh Tehran “không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại sân bay, ngày 25/4. (Ảnh: AP)

Phát biểu được đưa ra sau khi Iran nói rằng Mỹ cần dỡ bỏ các trở ngại để có thể tiến tới thỏa thuận, bao gồm vấn đề phong tỏa các cảng biển của nước này.

Hy vọng hai bên có thể nối lại hoà đàm trở nên mong manh khi Tổng thống Trump hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Islamabad.

Ngày 26/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi di chuyển qua lại giữa các nước trung gian là Pakistan và Oman trước khi lên đường tới Nga, nơi ông dự kiến gặp Tổng thống Vladimir Putin.

“Nếu họ muốn nói chuyện, họ có thể đến gặp chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi. Có điện thoại mà, và chúng tôi có các đường dây an toàn, bảo mật”, ông Trump nói trên chương trình The Sunday Briefing của Fox News ngày 26/4.

“Họ biết cần có những gì trong thỏa thuận. Rất đơn giản: Họ không được có vũ khí hạt nhân, nếu không thì không có lý do gì để gặp nhau”, ông Trump nói thêm.

Iran từ lâu đã yêu cầu Washington công nhận quyền làm giàu uranium của họ, khẳng định việc này chỉ phục vụ mục đích hòa bình, nhưng các nước phương Tây cho rằng Iran có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.

Dù vẫn trong giai đoạn ngừng bắn nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về điều kiện chấm dứt cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng lạm phát và phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng toàn cầu.

Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ giảm sút, ông Trump đang đối mặt với áp lực từ dư luận trong nước phải chấm dứt cuộc chiến không được lòng dân. Về phía Iran, dù suy yếu về quân sự, nước này vẫn có đòn bẩy trong đàm phán nhờ khả năng kiểm soát giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz.

Tehran hầu như đã đóng eo biển này, trong khi Washington phong tỏa các cảng của Iran.

Sau khi đàm phán tại Oman, ông Araqchi quay lại Islamabad rồi tiếp tục lên đường tới Nga.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X, rằng Ngoại trưởng Araqchi sẽ gặp Tổng thống Putin “trong nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia khi đối mặt với các mối đe dọa từ bên ngoài”.

“Iran và Nga đang đứng cùng một mặt trận trong chiến dịch chống lại các lực lượng toàn trị trên thế giới nhằm vào các quốc gia độc lập và theo đuổi công lý, cũng như các nước mong muốn một trật tự thế giới không bị chi phối bởi chủ nghĩa đơn phương và sự thống trị của phương Tây”, ông Jalali viết.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Ngoại trưởng Araqchi đã thảo luận vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz với Quốc vương Oman Haitham bin Tariq al-Said và kêu gọi xây dựng một khuôn khổ an ninh khu vực không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Ông Araqchi viết trên mạng xã hội X rằng nội dung trao đổi tại Oman “bao gồm các biện pháp bảo đảm lưu thông an toàn vì lợi ích của các nước láng giềng và toàn thế giới”.

Theo bản tin của Tasnim, các chủ đề mà Iran thảo luận với Pakistan bao gồm “thiết lập chế độ pháp lý mới đối với eo biển Hormuz, yêu cầu bồi thường, đảm bảo không tái diễn hành động quân sự từ các bên hiếu chiến, và dỡ bỏ phong tỏa đường biển”.

Bất đồng giữa Mỹ và Iran không chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân và kiểm soát eo biển Hormuz.

Ông Trump muốn hạn chế sự hỗ trợ của Iran dành cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, như Hezbollah ở Li-băng và Hamas tại Dải Gaza, cũng như năng lực tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các đồng minh của Mỹ. Trong khi đó, Iran yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và Israel chấm dứt tấn công Hezbollah.

Sau khi chuyến công du của hai đặc phái viên Mỹ bị hủy, hai máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ chở lực lượng an ninh, thiết bị và phương tiện bảo vệ quan chức đã rời Pakistan, các nguồn tin chính phủ Pakistan cho biết.